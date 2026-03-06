El conflicto en Irán vuelve a poner en el foco a Rota y Morón: "La base tiene muchísimas ventajas como para que EEUU se vaya"

Con los ataques lanzados a Irán en estos últimos días, el foco en España vuelve a dos municipios andaluces: Rota y Morón de la Frontera. Allí, a más de 5.000 kilómetros del epicentro del conflicto, se encuentran dos bases militares con presencia estadounidense. Y aunque la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a usarlas para el conflicto en Oriente Próximo ha indignado al Ejecutivo de Trump, en estas dos localidades no temen represalias en sus instalaciones.

Esta es al menos la percepción de Javier Ruiz Arana, alcalde socialista de Rota: "El que conozca cómo está planteada o la importancia estratégica de esta instalación para EEUU, sabe que es muy difícil que se marche ese ejército". "Incluso existe una convivencia fantástica con la Armada española y con la población local desde hace 70 años. Son muchísimas ventajas como para plantearse mover una instalación a otro enclave, además de los miles de millones de euros que supondría el traslado", afirma Ruiz Arana a El Correo de Andalucía.

"No vemos ningún tipo de peligro en ese sentido, aunque es normal que el Gobierno español exija que se cumplan los acuerdos", razona el regidor roteño. "Me parece razonable la postura del Ejecutivo del presidente Sánchez: este tipo de cuestiones no deben afectar al día a día de estas instalaciones militares. Hay que preservar la seguridad de las bases andaluzas y que no se nos ponga en la diana", apunta.

Poco antes de que se iniciara la ofensiva contra el régimen de los ayatolás, "no se notó nada en la base de Rota que hiciera presagiar" esta acción, según Javier Ruiz Arana. Tampoco desde que comenzaran los ataques ni desde la declaración institucional del Gobierno de España: "No hemos visto ninguna actividad fuera de lo habitual. Tampoco he visto más preocupación entre los vecinos, estamos acostumbrado ya a esto. Lo único, que ahora estamos en el foco mediático", resume el alcalde roteño.

"La base es el motor económico de la comarca"

"La base sigue siendo también un motor económico no solamente de Morón, sino de la comarca", ha apuntado el alcalde de esta localidad sevillana, Juan Manuel Rodríguez. "Para un centenar de familias directamente de Morón, pero también de Utrera, Alcalá de Guadaíra, Sevilla capital, y para muchas empresas que dan servicios a ella", ha declarado Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Siempre he dicho que cuando desde el 2010 hemos tenido distintos episodios de despidos en las instalaciones de Morón por la gestión que se hace desde el gobierno americano de la base, el mayor ERE que se puede hacer es el cierre de la base", ha opinado el regidor de este municipio de 27.000 habitantes. "Eso lo tengo claro y por tanto estoy de acuerdo con este tipo de instalaciones y con que la colaboración entre países se haga con unas reglas del juego que hay que cumplir".