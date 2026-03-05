Zapatero defiende el “acierto” de Sánchez en su ‘no a la guerra’ y acusa a Trump de saltarse la legalidad internacional

El expresidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha situado en la guerra de Irak en 2003 el inicio de un cambio geopolítico a partir del cual “no se respeta la legalidad internacional y se instaura la era de la fuerza, sin reglas”. Precisamente, Zapatero fue quien ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak tras llegar al Gobierno y al calor de unas históricas movilizaciones contra la participación de España en ese conflicto. De ahí que Zapatero calificase la posición de Sánchez del “no a la guerra”, recuperando el lema de aquellas movilizaciones, como un acierto.

En declaraciones a los medios antes de presentar a la ministra portavoz, Elma Saiz, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha calificado la posición en política exterior del Ejecutivo como de “acierto permanente”. Sánchez, explicó, “acertó liderando los fondos europeos, acertó en la posición de Ucrania, acertó en la tragedia del pueblo gazatí y va a acertar ahora”.

Para Zapatero mantener una posición “consistente” y “coherente” siempre con la brújula de la defensa de la legalidad internacional es lo que aportaría al Ejecutivo una “política creíble y respetable”. Frente a la amenaza de represalias por parte de EEUU por las críticas a su intervención e impedir el uso de las bases de Rota y Morón, el expresidente ha replicado que es “muy preocupante que defender la legalidad internacional sea sospechoso”. Tras ello ha recordado que el uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A Trump le ha recordado también que fue EEUU, inspirando la Carta de San Francisco tras las guerras mundiales, quien impulsó este sistema basado en reglas. La posición del Gobierno ha sido igualmente criticada por la oposición del PP, con Alberto Núñez Feijóo cuestionando el “no a la guerra” de Sánchez al considerar que convierte a España en un socio poco fiable para sus aliados. "Le pido a los socios europeos, y a la administración norteamericana, que no confunda el Gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los cincuenta millones de ciudadanos que vivimos en España", se desmarcaba Feijóo este miércoles.

Con una mirada pesimista, Zapatero ha subrayado la evidencia de que “estamos en una era más de violencia que de paz, más del uso de la fuerza que de extensión de la diplomacia” para cuestionar desde las políticas de aumento de gasto en defensa como las intervenciones militares. “Eso no nos anticipa un buen futuro”, concluyó.

En el Gobierno tratan además de situar a Feijóo como heredero del ‘partido de la guerra’ al comparar la guerra de Irán con la de Irak en 2003. Primero fue Sánchez quien recordó que “hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio" para señalar que sus consecuencias produjeron el efecto contrario al esperado, con un "aumento drástico" del terrorismo y el coste de la vida. "El regalo del trío de las Azores", dijo en referencia a George Bush, Tony Blair y José María Aznar, fue un "mundo más inseguro y una vida peor".

Noticias relacionadas

Más explícita fue su 'número dos' en el Gobierno y en Ferraz, al situar al líder de la oposición detrás del “PP que nos llevó a la guerra con la excusa de armas de destrucción masiva que nunca se encontraron”. El lema del “no a la guerra” en contraposición a la participación de España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar.