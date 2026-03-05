Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atrapados en Tailandia
La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha decidido finalmente en el Consejo de Ministro / Alberto Ortega - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por criticar los pactos entre PP y Vox tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la pasada semana. En concreto, el árbitro electoral considera que la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el "deber de neutralidad política" que se exige a los cargos públicos en "actos institucionales" durante los periodos de elecciones.

