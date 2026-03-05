OFERTA MARZO
Árbitro electoral
La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por criticar los pactos entre PP y Vox tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la pasada semana. En concreto, el árbitro electoral considera que la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el "deber de neutralidad política" que se exige a los cargos públicos en "actos institucionales" durante los periodos de elecciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera en un fin de semana pasado por agua
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve