La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas

La empresa Análisis Relevante SL, del empresario Julio Martínez Martínez, que fue detenido en el seno del caso Plus Ultra, tuvo en sus cuatro primeros años de existencia un beneficio total de 70.000 euros. Su principal proveedor, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas ingresaron de esta compañía al menos 660.000 euros, según confirmó el exdirigente socialista en el Senado, que no ha aportado datos concretos sobre su facturación. Así consta en las únicas cuentas presentadas en el Registro Mercantil or la empresa hasta el momento, que van desde su creación en 2020 hasta 2023, y a las que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, los resultados de los tres primeros ejercicios incluyeron ganancias, de 60.982 euros, 35.153 euros y 12.677 euros, respectivamente. En el cuarto año esta compañía tuvo unas pérdidas de 39.551 euros.

Según afirmó el propio Rodríguez Zapatero, ya en 2019 Julio Martínez Martínez le comunicó su intención de crear la empresa Análisis Relevante SL para llevar a cabo consultorías. Y al constituirla un año después, el 10 de febrero de 2020, ambos acordaron que el expresidente del Gobierno cobrara una media de 70.000 euros brutos anuales a cambio de sus "asesorías globales", que consistieron en una quincena de informes escritos, pero también orales. Y según completó el propio exdirigente socialista en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado por el caso Koldo, a cambio de esos pagos mantuvo encuentros "con personas que le interesaban" a su "amigo". Al ser interpelado por la identidad de las personas con las que se habría reunido, Zapatero rechazó identificarles aludiendo a la confidencialidad.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

En las cuentas de la mencionada sociedad limitada figuran salidas de fondos en los cuatro ejercicios por valor de 739.233 euros, que el redactor del documento clasifica como "otros gastos de explotación". Esta cuantía es la única partida de gasto, ya que la empresa asigna cero euros a personal, provisiones o amortizaciones.

Además, Zapatero confirmó que su amigo Julio Martínez Martínez le comentó "la posibilidad" de crear la empresa, y que quería contar con sus asesorías. Y cuando se registró, en el pacto inicial para la creación de la mercantil, fue el propio expresidente del Gobierno el que le propuso que la agencia de sus hijas, Whathefav, fuera la que realizara las tareas de apoyo en materia de comunicación para la sociedad y para su propia labor de consultor, tareas por las que habrían ingresado alrededor de 200.000 euros.

Zapatero incluyó a sus hijas

"Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Whathefav, hiciera las tareas de márketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí", ha relatado. De esta forma, trataba de descargar en sí mismo "la responsabilidad del compromiso de la prestación de servicios de Whathefav. Es esencialmente mía, es mi propuesta y forma parte del acuerdo", reconoció durante su comparecencia en la comisión de investigación.

Pero Julio Martínez Martínez no era el único accionista de Análisis Relevante SL en el momento de su constitución. También se hizo con una participación del 25% el hoy director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, quien en declaraciones a 'El Mundo' dijo que los ingresos que obtuvo de esta compañía habían sido de solo 18.000 euros. En la comisión de investigación del Senado Zapatero aseguró haber colaborado en sus asesorías con Sergio Sánchez: "Elaborábamos los informes, él redactaba una parte y lo hacía muy bien. Los hacíamos Sergio y yo, y yo daba el visto bueno definitivo y él los mandaba a Whathefav [la empresa de sus hijas]. Y Whathefav a Julio [Martínez Martínez]".

Esta sociedad nunca ha tenido empleados, y según resaltó el senador del PP Fernando Martínez Maíllo en el Senado nunca tuvo "ingresos o gastos financieros" a la vez que "tampoco compró material, ordenadores ni pagó viajes".

Pagos de Plus Ultra

Entre los ingresos de Análisis Relevante SL destacan los 250.000 euros que la aerolínea Plus Ultra abonó desde 2020 hasta noviembre de 2025 a Julio Martínez Martínez, quien recibió otros 200.000 euros de la compañía aérea mediante las empresas IOT Domotic Europe y Voli Analítica, según adelantó El Español y ha podido confirmar este periódico. Según fuentes empresariales, el "amigo" de Zapatero se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en Venezuela.

La Policía Nacional registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. / FERNANDO VILLAR /EFE

Y gracias a la supuesta intermediación de Julio Martínez Martínez, Plus Ultra habría logrado en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro la incluyera entre las aerolíneas que realizaron los vuelos de repatriaciones de ciudadanos españoles. En concreto, logró fletar desde el 25 de marzo de 2020 un total de 56 vuelos especiales.

El amigo de Zapatero fue uno de los cuatro detenidos en diciembre pasado por orden de la jueza María Esperanza Collazos, que de forma reciente se ha inhibido a la Audiencia Nacional, en la que el magistrado José Luis Calama ha aceptado ser competente para investigar los hechos. La Fiscalía Anticorrupción acusa a directivos de la compañía aérea del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, cuyo dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".

Los hermanos Felipe y Enrique Baca Arbulu, de nacionalidad peruana, son dos de los querellados al igual que Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español. Los dos financieros peruanos se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor.