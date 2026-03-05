Guerra en Oriente Próximo
Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán
El aparato, un A330 del Ejército del Aire y del Espacio, tiene previsto llegar de madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz
EFE
Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, ha despegado de Omán esta noche con 171 españoles que se encontraban atrapados en Oriente Próximo debido a la guerra de Irán y deseaban regresar a España.
El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en la operación de evacuación. De momento, el dispositivo solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más aviones a la zona de Oriente Próximo .
El avión llegará esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.
El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hizbulá e Israel.
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: 'Parecía que les daba igual
- Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral
- ¿Quieres ir a fiestas gratis en Ibiza este verano? Te contamos cómo hacerlo
- Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve