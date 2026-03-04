Vox vota no a la investidura de María Guardiola en Extremadura tras descartar la abstención

"¿Para qué piden nuestro apoyo? Si su respuesta es para hacer lo mismo que en estos casi tres años, ya le digo yo que no". El portavoz de Vox, Óscar Fernández, confirmó este miércoles que votarían en contra de la reelección de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura al no existir un acuerdo previo sellado "con certezas y garantías" por parte del PP. Llegada la hora, ese ha sido el sentido del voto de sus once diputados.

Durante su primera intervención en el pleno de investidura, Fernández ha confirmado además que la formación no contemplaba posiciones intermedias, de forma que la abstención por la que venía abogando la dirección nacional del PP quedaba descartada. Lo ha hecho antes de insistir en que las medidas anunciadas este martes por Guardiola no cambian la situación. "El papel lo aguanta todo, y discursos como el de ayer, también", ha señalado.

Certezas y garantías

Tras reprochar a Guardiola las "cosas desagradables" que han marcado la relación de ambos desde 2023, Fernández ha recordado que Vox ya facilitó la investidura de Guardiola tras las elecciones de 2023 con la expectativa de que su Gobierno supusiera, según sus propias palabras, "el fin del cortijo socialista en Extremadura", una expectativa que a día de hoy no se ha cumplido.

Por eso, si ahora hay acuerdo "todo será diferente": "Vamos a tener y exigir garantías de que el cambio llega a Extremadura", ha asegurado tras dejar claro que su cordón sanitario al "partido cleptómano" (en referencia al PSOE) "no quiere decir que hagamos presidente, o presidenta, al primero que pase".

Sin acuerdo

El portavoz ha reiterado que su formación no contempla posiciones intermedias en la votación y que su respaldo depende exclusivamente de la existencia de un acuerdo político previo con el PP.

"Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo será un sí, y si no lo hay será un no", ha afirmado. Ante la ausencia de ese pacto a día de hoy, Vox ha confirmado su voto en contra: "Ahora mismo no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox hoy no apoyará a la candidata del Partido Popular", ha avanzado.

El "torpedo" de Génova

No obstante, Fernández ha asegurado que su partido sigue dispuesto a negociar con el PP para alcanzar un entendimiento "por Extremadura". Ahora bien, "si hay acuerdo, todo será diferente", ha advertido tras apelar a una negociación "medida a medida, partida a partida, paso a paso" y sin "el torpedo de Génova".

Fernández ha atribuido parte del bloqueo en Extremadura a la intervención nacional del PP, asegurando que la reunión del pasado jueves no se celebró porque "alguien de su partido y en su sede nacional no quiso".

"Tengo claro que si hoy no hemos llegado a esta investidura con un acuerdo, o muy cerca de un acuerdo, es, primero de todo, por culpa de Génova", ha asegurado tras advertir a Guardiola que tiene "adversarios" en la Asamblea pero "enemigos" dentro de su propio partido. "Difícil que le demos nuestra confianza señora Guardiola, si no se la da su propio partido", ha afirmado.

Cambiar Extremadura

Fernández ha aludido incluso al expresidente José María Aznar para subrayar la presión interna sobre la negociación, y ha rematado con un mensaje de puerta entreabierta: Si Guardiola "quiere (y le dejan)", aún es posible "cambiar Extremadura de verdad".

"La compadezco, señora Guardiola. Tiene que ser muy duro soportar la humillación de que tu propio partido te reprenda en público, y te desautorice como interlocutora en una negociación en la que usted aspira a merecer la confianza de la mayoría de esta Cámara. Difícil que se la demos, señora Guardiola, si no se la da su propio partido"