Feijóo contesta al 'no a la guerra' de Sánchez: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó a la declaración institucional de Pedro Sánchez y a su 'no a la guerra' con una frase tajante: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay". Lo dijo en Bilbao, donde protagonizó un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Euskadi, aunque hubo que esperar al turno de preguntas, ya que nada dijo en su intervención inicial ni sobre la declaración del presidente del Gobierno ni sobre la crisis mundial abierta tras el ataque de Estados Unidos a Irán del pasado fin de semana.

El presidente de los populares abundó así en su argumentación: "El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza a la región, yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Esto es así. Por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor". Feijóo, igualmente, pidió que "la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del Gobierno de turno. Y es que la política exterior española tiene que defender los intereses generales de España, y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no lo hacemos, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo", concluyó.

Feijóo, en todo momento, y en línea con lo que él mismo manifestó en las redes sociales este martes, tras la intervención de Donald Trump amenzando a España con represalias comerciales, pidió a los países aliados que no tengan en cuenta al que calificó como "el precario Gobierno de España" y que no confundan eso "con los españoles". "Le pido a los socios europeos, y a la administración norteamericana, que no confunda el Gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los cincuenta millones de ciudadanos que vivimos en España", remató su argumento.

El líder de la oposición de la cuarta economía de la Unión Europea (UE) afirmó en al capital vasca que "es verdad que tenemos la suerte de tener un escudo, que es el escudo de la Unión Europea, que hace que Estados Unidos no pueda sancionar a un país miembro, y por eso, desde esa atalaya, desde esa seguridad, ofendemos a los Estados Unidos, pero no solamente a los Estados Unidos, es que ofendemos a nuestros socios europeos", concluyó.