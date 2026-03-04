Sara Fernández

Feijóo acusa a Sánchez de utilizar sus “necesidades políticas” para ir contra la seguridad y el posicionamiento de España en el mundo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado hoy a la declaración institucional del presidente del Gobierno sobre la guerra en Oriente Próximo y ha criticado que Pedro Sánchez esté utilizando sus “necesidades políticas” para ir contra la seguridad, la estabilidad y el posicionamiento mundial de España. “No podemos quedarnos solos y aislados y Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad, la estabilidad y el posicionamiento de España en el mundo”, ha dicho. Feijóo ha señalado que “cuantos menos tiranos en el mundo, mejor” y ha advertido que “antes del derecho internacional, están los derechos humanos”. El líder del PP ha subrayado que la relación con EEUU debe “preservarse” aunque tengamos “discrepancias con su presidente” y debe hacerse “como socios de la UE”.