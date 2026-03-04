El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar, Pradas lo mantuvo "fuera del Cecopi"

Manuel Párraga Rodríguez, uno de los dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro de la emergencia de la dana del 29 de octubre, ha declarado que a preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar o no se mantuvo fuera del despacho o recinto donde se celebraba el Cecopi. El debate sobre si el contenido del mensaje Es Alert suponía confinar o no a la población fue uno de los motivos del retraso en enviar las dos alertas a la población que se remitieron a los teléfonos de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 a las 20.11 y las 20.57 horas. Unas alertas que la jueza de la dana considera "tardías y erróneas" porque se remitieron cuand la mayoría de las víctimas de la dana ya habían fallecido.

El militar Párraga Rodríguez ha llegado sobre las 9.20 horas a los juzgados de Catarroja, donde se ha introducido sin hacer declaraciones a los periodistas. Es el único representante externo a la Generalitat Valenciana o la Diputación de València que estuvo en el Cecopi, junto a otro compañero de la UME que declarará mañana, que también estuvo de forma presencial en la reunión que se presupone era el cerebro de la emergencia.

El comandante de la UME también ha confirmado que se habló de enviar un Es Alert después de las 18 horas, a instancias de la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, presente de forma telemática en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024. También ha confirmado que "en el Cecopi mandaba la consellera [Salomé Pradas, investigada en esta causa]. No tuve la sensación de que mandara [Carlos] Mazón. Cuando llegó no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Hizo alguna pregunta pero nada más. Mandaba la consellera", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.