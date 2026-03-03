Vox condiciona su apoyo a María Guardiola en Extremadura al discurso de investidura: "En su mano está la capacidad de formar gobierno"

La incertidumbre continúa marcando el escenario político en Extremadura. A la espera de que María Guardiola presente en la tarde de este martes su programa de gobierno para los próximos cuatro años, Vox condiciona su apoyo al discurso que la presidenta de la Junta en funciones pronuncie desde la tribuna de la Asamblea.

"No es que dependa de alguna manera, depende del todo, porque es la candidata a la Presidencia del Gobierno en Extremadura y en su mano estará la capacidad de formar gobierno o no", ha respondido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán al ser preguntada en una rueda de prensa si su voto dependerá de alguna manera de la intervención de esta tarde de Guardiola.

A partir de las 17.30

La sesión arrancará a las 17.30 horas con la única intervención de Guardiola sin límite de tiempo. Tras un adelanto electoral inédito y dos meses de infructuosas negociaciones con Vox, la presidenta deberá presentar su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara para ser investida. Sin tener aún los apoyos garantizados, todo apunta que será necesario ir a una segunda votación el viernes, 48 horas después de la primera, que se celebrará mañana y que requiere mayoría absoluta.

Más allá de las palabras de Millán, tanto el PP como Vox guardan silencio en Extremadura. Los de Santiago Abascal se aferran a la "discreción" que ha gobernado los últimos días de las negociaciones y continúan, pese a la insistencia de los medios de comunicación, sin avanzar si darán su apoyo a Guardiola en la votación de este miércoles.

Silencio por "prudencia"

El diputado del Grupo Parlamentario de Vox Juan José García ha declinado responder a las preguntas de los periodistas que han asistido a su comparecencia de este martes para valorar los datos del paro, tras cuya exposición, ya ha advertido que no respondería a ninguna cuestión relacionada con cualquier otro asunto distinta al mercado laboral extremeño.

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, en una rueda de prensa en el parlamento para valorar los datos del paro. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

"La situación actual política de Extremadura es lo suficientemente grave para tener discreción y ser prudentes y no entrar en temas que no vienen ahora mismo el paro y la situación de desempleo de los jóvenes y las familias de Extremadura", ha argumentado en declaraciones recogidas por Europa Press.

A pesar de ello, los periodistas le han lanzado varias preguntas relacionadas con el debate de investidura, ante cuya insistencia ha subrayado que no contestaría "por prudencia y discreción" y también "por el futuro" de Extremadura.

"Priorizar ante todo la prudencia, la discreción por el bien de los extremeños, por el bien de Extremadura y para que todo salga lo mejor posible", ha insistido García, quien no ha entrado a valorar ni qué espera del discurso de Guardiola, ni sobre si tienen decidido el sentido de su voto. "Ya veremos cómo se desarrolla", ha dicho.

El discurso de 2023

En julio de 2023 la aritmética estaba despejada antes incluso de que Guardiola subiera a la tribuna. La entonces candidata del PP afrontó el debate de investidura con un acuerdo cerrado con la formación de Santiago Abascal, basado en 60 medidas pactadas tras más de un mes de tormentosas negociaciones.

Aquel entendimiento garantizó su elección como presidenta en la primera votación con los 28 votos del PP y los cinco de Vox, que se incorporó al Ejecutivo con una consejería de nueva creación: Gestión Forestal y Mundo Rural. En su intervención de entonces, la dirigente popular pidió el respaldo de la Cámara defendiendo que el "cambio es que Extremadura funcione", en alusión a una cita del expresidente Felipe González.

María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, durante las votaciones para elegir la composición de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Del discurso destacaron sobre todo las menciones a la igualdad. Guardiola anunció que asumiría personalmente las competencias en esta materia, que quedó integrada en el área de Presidencia, y aseguró que no habría "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género. Y evocó a los "ejemplos" de Soledad Becerril, Esperanza Aguirre, Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal o Isabel Díaz Ayuso para dejar claro que las mujeres del PP "no admitimos lecciones de feminismo e igualdad de nadie".

Las primeras tensiones

La decisión de que la Presidencia integrara directamente estas políticas generó críticas desde la oposición, que interpretó que suponía la desaparición de la Consejería de Igualdad como tal y un vaciado de contenido de estas políticas a raíz del pacto con Vox. Desde el PP se defendió, en cambio, que el hecho de asumirlas "en primera persona" no implicaba que se minoraran, sino que respondía a una "apuesta clara" por esta materia.

La igualdad se convirtió así en uno de los ejes simbólicos de aquella corta legislatura, y también en uno de los puntos de mayor fricción con Vox. De hecho, el tono de aquella sesión ya evidenció ciertas tensiones, pues la formación de Santiago Abascal echó en falta una mayor presencia de referencias explícitas al acuerdo suscrito en las palabras de la presidenta.

Hoy, dos años y medio después, el escenario es distinto. No hay acuerdo anunciado ni medidas cerradas sobre la mesa. El respaldo que en 2023 estaba garantizado antes del debate depende ahora, como ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso, "del todo" del contenido del discurso. La incertidumbre vuelve así a marcar el pulso político extremeño, a la espera de comprobar si las palabras desde la tribuna bastarán para despejarla o si, por el contrario, prolongarán el bloqueo institucional.