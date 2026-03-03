Las tres incógnitas de Zapatero sobre Plus Ultra, que reconoce que medió con Maduro por Air Europa

La comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado por el caso Koldo no ha logrado despejar tres de las cinco principales incógnitas que han surgido por su relación con el empresario Julio Martínez Martínez, quien fue detenido en diciembre pasado en el caso Plus Ultra. En esta causa se investiga el presunto blanqueo cometido por altos funcionarios públicos de Venezuela, que se habría realizado con una parte de los 53 millones que se entregaron a la compañía aérea con el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, su intervención en el Senado ha añadido una nueva duda, pues Zapatero ha reconocido que intermedió entre los dueños de la empresa Globalia, la propietaria de la aerolínea Air Europa, y el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, en relación a una deuda de unos 175 millones de euros (200 millones de dólares). Y lo hizo cuando el comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, con el que viajó en un avión del Gobierno de Venezuela hasta la República Dominicana, también había sido contratado por Air Europa para llevar a cabo la misma operación.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

En sus intervenciones el expresidente sí ha sido categórico al negar cualquier participación en el rescate de Plus Ultra, pues ha rechazado haber presionado al secretario de Estado de Transportes Pedro Saura o al exministro José Luis Ábalos para que la aerolínea fuera considerada estratégica. También ha rechazado haber cobrado a empresas españolas, entre ellas a Plus Ultra, por sus gestiones con el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, estas son las tres incógnitas que no ha logrado disipar en la Cámara Alta:

El expresidente socialista del Gobierno ha negado haber participado en 2020 en la creación de la empresa de su "amigo" Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante SL. Asimismo ha rechazado ser accionista de esta sociedad, que habría ingresado unos 450.000 euros de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, ha reconocido que desde antes de la constitución de la firma aceptó la propuesta de su amigo Julio Martínez Martínez para trabajar como consultor. Por esta actividad ingresó unos 70.000 euros brutos anuales.

También ha justificado que el empresario Julio Martínez Martínez le hiciera estos pagos tan elevados, porr su labor del consultor, pues él elaboraba informes escritos y orales, al mismo tiempo que mantenía encuentros "con personas que le interesaban" a su amigo. Por eso, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha considerado que en realidad Análisis Relevante podría tratarse de "una sociedad pantalla", pues no disponía ni de empleados ni de material de oficina, y cuya finalidad sería que los pagos de Plus Ultra no llegaran directamente a las cuentas de Zapatero.

"¿Empresas? Las que sean". De esta forma respondía Zapatero al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, quien se había interesado por los nombres de las sociedades con las que el expresidente había entregado sus informes como consultor. "Yo tengo derecho a preservar la confidencialidad de los informes y de las personas, porque les conozco", ha zanjado.

Al ser interpelado sobre si había trabajado para Telefónica, multinacional en la que trabaja su amigo Javier de Paz, y Sergio Sánchez, fundador de Análisis Relevante, el exdirigente socialista contestó de forma rotunda: "No".

En este sentido, ha negado haber trabajado para la consultora Acento, que hasta el pasado mes de febrero era propiedad de los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Tampoco para Zaño Sociedad Consultora SL, del socialista andaluz Gaspar Zarrías "y en la que trabajó Leire Díez". Al ser interpelado sobre si se reunió con Blanco y Zarrías, Zapatero lo ha desmentido: "Jamás". Finalmente, ha rechazado haber realizado cualquier trabajo conjunto con el exministro de Defensa José Bono y haber cobrado en efectivo del PSOE.

En todo momento se ha negado a facilitar el nombres de las personas con las que se ha reunido para ayudar a su amigo Julio Martínez Martínez, aludiendo a las consecuencias que podrían sufrir por ello.

El expresidente ha confirmado que en el pacto inicial para la creación de la empresa Análisis Relevante SL, que recibió unos 450.000 euros de Plus Ultra, fue él quien propuso que la agencia de sus hijas, Whathefav, realizara tareas de apoyo en materia de comunicación para la sociedad y para su propia labor de consultor.

"Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Whathefav, hiciera las tareas de márketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí", ha relatado. De esta forma, trataba de descargar en sí mismo "la responsabilidad del compromiso de la prestación de servicios de Whathefav. Es esencialmente mía, es mi propuesta y forma parte del acuerdo", ha defendido el expresidente.

Finalmente, ha insistido en que cuando su amigo Julio Martínez Martínez, como socio mayoritario de la compañía le propuso ser consultor, él le planteó "que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo al que llegamos", y por el que ellas recibieron unos 200.000 euros.