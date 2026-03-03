El Senado debate los planes para Rodalies de ERC y Junts, que reclaman su transferencia inmediata

El Pleno del Senado debate este martes sendas iniciativas de ERC y Junts sobre la situación de Rodalies en Cataluña, con propuestas para la transferencia inmediata del servicio a la Generalitat, un refuerzo del transporte alternativo por carretera en situaciones de afectación ferroviaria e incluso se pide la dimisión del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así consta en las dos iniciativas presentadas por ERC y Junts, a las que ha tenido acceso Europa Press, que se debatirán en el Pleno de este martes, aunque la votación se producirá en la jornada del miércoles.

En concreto, ERC urge a impulsar y acelerar la implementación del acuerdo sobre el traspaso integral de Rodalies, así como a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un informe público y detallado sobre la ejecución real de las inversiones en Rodalies y Regionales de Cataluña desde 2019.

También quieren que se publique el detalle completo de las obras programadas y ejecutadas en la red desde 2018, indicando su localización, dotación presupuestaria, calendario, modalidad de ejecución y sistema de control técnico y recepción; y hacer públicos los mecanismos de supervisión técnica aplicados por ADIF en las obras ejecutadas por terceros.

Otro punto insta al Gobierno a publicar íntegramente el acuerdo firmado en el Ministerio, Renfe, ADIF y el sindicato SEMAF. Del mismo modo, proponen que, mientras se materializa el traspaso, reforzar estructuralmente el transporte alternativo por carretera en situaciones de afectación ferroviaria, asumiendo el Estado su coste íntegro.

Por último, ERC constata "la mala gestión por parte de los responsables políticos" ante la crisis ferroviaria que sufre Cataluña, y solicita la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Propuesta de Junts: que no esté Renfe

Como ha ido proponiendo en varias ocasiones, Junts deja por escrito en su propuesta que, bajo su punto de vista, se tiene que "detener" el traspaso de Rodalies Renfe.

"Una solución que, por desconfianzas propias del centralismo, blinda la mayoría de Renfe en la toma de decisiones es un error que no puede perpetuarse. Saber que uno se está equivocando e insistir en el error es una irresponsabilidad. Esta no debe ser la respuesta política a un problema que afecta a miles de usuarios", añade Junts en su escrito.

Por contra, proponen transferir de manera completa las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, incluyendo la gestión de la infraestructura, los trenes y el personal, para que el Govern de la Generalitat pueda establecer el operador que considere más adecuado para garantizar un servicio eficiente y de calidad, sin la obligación de mantener a Renfe como operador.

Para ello, además, quieren "asegurar la transferencia de todos los recursos económicos y materiales necesarios para la gestión del servicio". También proponen una auditoría independiente sobre el estado actual de la infraestructura y el parque móvil de Rodalies, así como sobre la gestión de Renfe en los últimos años.