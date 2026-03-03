Tras inhibirse la juez de Plaza de Castilla
La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra
El juez Calama mantiene el secreto de las actuaciones acordado por los juzgados de Plaza de Castilla en el que empezó a investigarse la causa
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.
En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal especializado al entender que la envergadura de las pesquisas que tenía entre manos superaba las competencias de los juzgados de Instrucción madrileños y era conveniente remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.
Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha asumido el caso como juez de la Plaza 2, a la que correspondió la causa por antecedentes, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana
- Francisco Vilás, atrapado en Dubái: «Hemos visto drones atacando»
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en Ibiza
- Vicent Marí en el Día de Baleares: 'Ibiza no se puede permitir que sus jóvenes, familias y profesionales tengan que irse por no poder acceder a una vivienda digna
- Aparece otro cadáver en una playa de Formentera
- Trabajo en Ibiza: reconocen la incapacidad permanente total a una camarera de piso que se lesionó haciendo una cama