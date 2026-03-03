Así niega el tratado que rige las bases de Rota y Morón cualquier uso de EEUU sin permiso español

No sin permiso español. Las bases militares españolas de uso conjunto con las fuerzas norteamericanas son "espacios plenos de soberanía española", y no se pueden usar para cualquier objetivo sin el visto bueno del país anfitrión", explican fuentes militares españolas a este diario tras trascender la afirmación del presidente norteamericano Donald Trump, formulada este martes, de que puede ordenar a sus fuerzas en Europa el uso de Rota y Morón si quiere.

"España dice ahora que no podemos utilizar las bases -ha explicado Trump ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca-. No las necesitamos. Básicamente, podríamos usarlas, podríamos volar hasta allí y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos", ha añadido. Pero su afirmación no está respaldada por el texto del convenio entre España y Estados Unidos que rige el uso conjunto de los muelles y pistas de Rota (Cádiz) y el aeródromo militar de Morón (Sevilla).

No lo expresa una disposición adicional del convenio, ni un añadido posterior, sino el artículo 2 del tratado que fue fruto de la renegociación concluida en 1989. El texto, oficial tras su publicación en el BOE el 6 de mayo de aquel año, establece en el segundo párrafo del artículo 2 que "España concede a los Estados Unidos de América (...) autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral de este convenio", y añade: "Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización previa del gobierno español".

El permiso previo español es clave. Y el "ámbito bilateral y multilateral" queda definido en el preámbulo del tratado. Básicamente, operaciones comunes por la común pertenencia de los dos países a la OTAN y "el común ideal de respeto a los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley" así como la "fe" de ambos estados firmantes en "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Ataque sin respaldo legal

Este martes no hay reacción oficial del Ministerio de Defensa. Fuentes de Moncloa han comentado, tras sonar las palabras de disgusto de Trump calificando a España de "aliado terrible", que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo".

Margarita Robles, este lunes en la base aérea de Armilla (Granada) / M Defensa

En el departamento gubernamental que dirige Margarita Robles se remiten a las declaraciones que hizo ayer la ministra tras visitar la escuela de pilotos de helicópteros en la base Armilla (Granada). Después de negar "rotundamente" que EEUU hubiera recibido "absolutamente ningún apoyo" en Rota o Morón para sus ataques contra Irán, la titular de Defensa explicó la postura del Gobierno de España: "Entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación con estas actuaciones en concreto".

Se refería a que "en este momento, en la operación que están realizando, los ejércitos de Israel y Estados Unidos están actuando unilateralmente, sin el apoyo de una resolución internacional". Robles argumentó que el ataque israelí-norteamericano a Irán "tiene que operar en el marco de una legalidad internacional, un amparo internacional del ámbito que sea para que se puedan realizar esas operaciones".

Cuestión de soberanía

El convenido suscrito por España y Estados Unidos dedica un artículo completo a reafirmar la soberanía española sobre las bases. El artículo 24 dice: "Las partes reafirman que este convenio de cooperación para la defensa ha sido concertado reconociendo la plena soberanía y control de España sobre su territorio y espacio aéreo".

Fija además el artículo 24 que toda autorización para vuelos y navegación en territorio español por parte de plataformas militares norteamericanas se hará bajo autorizaciones que "se aplicarán de conformidad con estos principios de soberanía y control".

El contalmirante Brad Rosen, jefe del mando naval norteamericano de Europa y África central, se dirige a los marinos destinados en la base durante una intervención en septiembre pasado. / Jett Morgan - US Navy

Este fin de semana, el Pentágono comenzó una retirada -completada el lunes- de 14 grandes aviones cisterna de la Fuerza Aérea norteamericana, que participan en labores de suministro a los cazas que participan en la guerra. Los aviones retirados, en su mayoría a la base alemana de Rammstein, no son aeronaves de combate, sino de transporte. El artículo 25 del convenio prevé el uso de las bases para apoyo logístico, pero "a las fuerzas de los Estados Unidos de América desplegadas en España, o a las aeronaves dependientes de tales fuerzas". Para ello el convenio establece la necesidad de "la notificación al mando de la base sobre el tipo y finalidad de la misión".

Si esa finalidad no se ajusta al artículo 2 del convenio, vuelve a cerrarse el círculo preceptivo de la negativa española.

Trump ha dicho esta tarde que EEUU no necesita las bases españolas, y su declaración de despecho contrasta con la propia descripción oficial que, de las sinstalaciones de Rota, hace la US Navy y el mando naval norteamericano para Europa y África Central (EURAFCENT): Rota "desempeña un papel crucial en el apoyo a los objetivos y la defensa de nuestra nación, proporcionando un apoyo logístico y una presencia estratégica inigualables a todas nuestras fuerzas armadas y aliados", dicen en el portal de bienvenida al personal militar norteamericano destinado en la base gaditana.

El pasado 4 de septiembre visitó Rota el contralmirante norteamericano y jefe del EURAFCENT, Brad Rosen. El alto jefe naval norteamericano, ante una audiencia formada por los militares destinados en la base gaditana, calificó a Rota de "puerta al Mediterráneo", un "multiplicador de fuerza capaz de desplegar y apoyar con rapidez a fuerzas listas para el combate por tierra, aire y mar".