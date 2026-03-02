Rey emérito
Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras
El exjefe de Estado reside en una vivienda en una isla privada, pero la dejó hace ya cuatro semanas por unas reformas
Juan Carlos I está bien y tranquilo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según fuentes conocedoras de su situación. Los ataques de EEUU e Israel contra Irán y los enfrentamientos en la zona han sorprendido al rey emérito en la ciudad donde vive desde 2020, aunque no en su casa. Esas fuentes apuntan que su residencia habitual, en una isla privada, llevan más de un mes de obras y se trasladó al establecimiento hotelero hace ya cuatro semanas.
En agosto de 2020, el emérito se 'autoexilió' para intentar no perjudicar a Felipe VI por las informaciones que se iban conociendo sobre su fortuna oculta. Tras unos meses en un hotel de lujo de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed le facilitó una casa en Nurai, una paradisiaca isla de aguas turquesas en el Golfo Pérsico. Solo se puede llegar en barco o helicóptero.
Sobre la situación de don Juan Carlos ha sido preguntado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha explicado que cualquier información sobre el rey emérito corresponde a la Casa del Rey. No obstante, Albares ha indicado que la situación en Emiratos "es la que es, el espacio aéreo está cerrado", y ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".
