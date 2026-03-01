Inauguración del Mobile World Congress
Felipe VI reclama una "salida diplomática" en Irán ante el riesgo de una "escalada regional" con consecuencias "imprevisibles"
El monarca ha reivindicado la necesidad de acercar posturas para "evitar una situación caótica y una represión abierta"
Gisela Boada
El Rey Felipe VI ha pedido buscar "una salida diplomática" que permita "restablecer el diálogo en una búsqueda honesta hacia la paz" en plena escalada bélica en Oriente Medio, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Durante la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2026 (MWC) en Barcelona, el monarca ha reivindicado la necesidad de acercar posturas para "evitar una situación caótica y una represión abierta". "Hacemos un llamamiento a la máxima contención en el uso de la fuerza; al respeto por las vidas de los civiles y a la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación", ha sentenciado.
Desde el imponente Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y a las puertas de iniciarse la 20ª edición del macroevento tecnológico en la capital catalana, el Rey ha aprovechado su discurso más solemne para alertar sobre la fragilidad del orden internacional. "Mientras hablamos, Oriente Próximo se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias imprevisibles", ha advertido Felipe VI.
La sombra de la guerra sobre el MWC
En un momento geopolítico convulso, el monarca ha apelado a la "paz, el diálogo y la cooperación" como "principios indispensables que mantienen unida a la comunidad internacional". Estos valores, ha recordado, ya los reivindicó en este mismo foro hace cuatro años, cuando estalló la guerra en Ucrania poco antes de inaugurar el MWC de 2022. "Cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, todavía no existe un camino claro hacia la paz", ha lamentado el Rey. En este sentido, ha añadido: "Debemos seguir manteniéndonos firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad, de sus valores y de sus principios, que son universales".
La situación internacional vuelve a marcar un Mobile World Congress que celebra dos décadas de trayectoria en la ciudad. Ante este escenario, el monarca ha recordado que la tecnología debe estar sujeta a un "marco ético". En su discurso ha manifestado que la innovación debe ser una herramienta "no para la confrontación, sino para la paz" , y ha insistido en que el "progreso real no se mide solo en capacidad de procesamiento", sino en su contribución a la "libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos".
Suscríbete para seguir leyendo
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Sefa Pérez se despide del Café Vista Alegre: 'Aquí hemos conocido a príncipes árabes y actores de todo el mundo
- Tour' por el Parador de Ibiza: Un hotel de lujo en el que pasado y presente conviven en armonía
- Adiós al Flower Power de las fiestas de Sant Josep, en Ibiza
- Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros
- Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: 'Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio
- Descubre todos los detalles del interior del Parador de Ibiza
- "Nunca entendí el castigo del pasillo", la frase que llevó a un profesor de Ibiza a ganar ‘La Ruleta de la Suerte’ en el penúltimo panel