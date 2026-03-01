Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El ministro Albares se reúne por videoconferencia con todos los embajadores de Oriente Medio
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, convoca una reunión extraordinaria de Exteriores este domingo para tratar la crisis abierta en Irán
DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo
Redacción / EP
El ministro José Manuel Albares, con el gabinete de crisis, mantiene una reunión por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Medio - Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, EAU, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia- para evaluar la situación sobre el terreno país a país, revisar la situación de la colonia en cada uno de ellos y dar instrucciones en relación a la protección de los españoles, según informan fuentes de Exteriores a esta redacción.
En el mismo sentido, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha comunicado una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Exteriores para este domingo para tratar la crisis abierta en Irán, tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel.
La cita por videoconferencia busca "abordar la cuestión de Irán y los acontecimientos que se están desarrollando rápidamente en todo Oriente Próximo", ha señalado la ex primera ministra de Estonia en un menaje en redes sociales.
"Ataques indiscriminados"
Kallas ha indicado que se mantiene en contacto con los socios en los países del Golfo. "Los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos corren el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia, y lo condenamos", ha subrayado, reiterando la condena contra la represalia de Teherán a los bombardeos masivos sufridos a primera hora del sábado.
En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha puesto el acento en que "la guerra no se extienda más". "El régimen iraní debe tomar decisiones", ha indicado.
La Alta Representante anunció a primera hora del sábado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión 'Aspides' en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán.
