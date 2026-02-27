Montero asegura que seguirá negociando con ERC que Catalunya recaude el IRPF

El Gobierno trata dar la sensación de que se está esforzando al máximo para tener atado al frente catalán del Congreso. Para ello, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado que seguirán negociando con ERC la posibilidad de que Catalunya gestione el IRPF. Unas palabras que han llegado poco después de que los republicanos catalanes hayan registrado en el Congreso una ley para crear un consorcio de inversiones para Catalunya, algo que también forma parte de las conversaciones. También ve "posible" cerrar un pacto con Junts para salvar el 'escudo social' que tumbaron este jueves por contener las medidas antidesahucio.

"Hay que seguir trabajando", "hablar, hablar y hablar", "abandonar posiciones extremas". Estas han sido algunas de las expresiones que ha utilizado la también ministra de Hacienda para referirse a la negociación que mantienen con ERC desde hace meses y que, por el momento, mantiene bloqueado el apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales y a las cuentas del Govern de Salvador Illa. Así, durante una entrevista en la Cadena Ser, ha puesto como ejemplo el acuerdo que cerraron sobre el modelo de financiación autonómica, pese a que partían de "posiciones que estaban en las antípodas".

Hace poco más de una semana, ERC retiró del Congreso su ley para que Catalunya recaudara el IRPF a la vista de que el PSOE no parecía dispuesto a respaldar la norma. Desde entonces han seguido las conversaciones, aunque por el momento no han dado sus frutos. Así, Montero ha apelado a anteriores negociaciones para demostrar la predisposición del Ejecutivo: "Hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación, dentro del régimen común, que aporta unos recursos muy importantes para todas las comunidades autónomas, especialmente para Andalucía y para Cataluña".

Además, la ministra ha querido defender que el este pacto resulta beneficioso para todas las comunidades autónomas. Especialmente para Andalucía, donde será candidata a las próximas elecciones. "es la comunidad más beneficiada por el modelo de financiación", ha dicho tras señalar que recibirá 5.700 millones de euros más cada año. "Hay que discutir sobre los planteamientos que se ponen en la mesa, no descartarlo por el simple sectarismo político de que viene de un gobierno progresista al que se le niega el pan y la sal", ha pedido al PP.

Atraer a los posconvergentes

También ha tenido palabras para Junts, que este jueves se unió a PP y Vox para tumbar dos de los cuatro reales decretos que el Gobierno llevó al Congreso para su convalidación: el que permitía limitar el precio de bienes y servicios en situaciones de emergencia y el llamado 'escudo social' que contenía distintas medidas, entre ellas la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Montero ve "posible" el diálogo con Junts para sacar adelante estas medidas, pese a que los posconvergentes no dejar de decir que ellos no negocian con el Gobierno.

"Sentido común" es lo que le ha pedido la vicepresidenta primera a los de Carles Puigdemont, pese a que estos ya dejaron claro este jueves que no apoyarán las medidas antidesahucios porque el Ejecutivo no ha cumplido con el compromiso de saldar las deudas que las familias vulnerables tienen con los propietarios de los inmuebles y que esto supone situar en el arrendatario todo el peso. Para acercar el 'sí' de Junts, Montero también ha dejado caer la posibilidad de volver a trocear el real decreto, dejando la prohibición de los desalojos en una norma independiente, lo que permitiría la aprobación del resto de las medidas.

A lo que no está dispuesto el Gobierno para atraer a los posconvergentes es a una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Al menos, por ahora. Montero ha asegurado que "no es el momento" y que tampoco es una petición que los posconvergentes pongan sobre la mesa.