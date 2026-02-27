Felipe VI insta a su padre a "recuperar la residencia fiscal en España" si quiere volver

La condición ya se se sabía que estaba sobre la mesa pero Felipe VI ha querido asumirla en primera persona. Tras el revuelo desatado con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo (PP) sobre que ya ha llegado el momento de que Juan Carlos I viva de nuevo en España, la Zarzuela ha insistido este viernes en que el rey emérito puede volver "cuando quiera" pero, si lo hace, "debería recuperar la residencia fiscal en España". El exjefe de Estado vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, cuando se marchó del país para intentar que sus escándalos financieros, por el dinero que había tenido escondido en paraísos fiscales, no afectaran a su hijo.

La Casa del Rey concreta que esa residencia fiscal en España ayudaría a "salvaguardar la imagen y la reputación" de Juan Carlos I de "especulaciones y posibles críticas" y por consiguiente también ayudaría a "salvaguardar la Corona como institución". Otra de las condiciones conocidas y públicas sería que no podría vivir en el Palacio de la Zarzuela, algo puesto por escrito por padre e hijo en sendos comunicados en 2022. Respecto a este requisito, la Casa del Rey, preguntada por EL PERIÓDICO, se remite a esos dos documentos de hace cuatro años en los que ambos reyes explicitaron que, de hacer de nuevo vida en España, el exjefe de Estado organizaría "su vida personal y lugar de residencia en ámbitos de carácter privado"

Feijóo lanzó la idea del regreso después de que los papeles desclasificados del golpe de estado del 23F apuntalaran el relato oficial de que Juan Carlos I detuvo la asonada militar desde el primer momento. El líder del PP obvió en su propuesta que la salida de España, pactada entre el emérito, su hijo y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020, se decidió para que sus escándalos financieros no dañaran a la Corona. Era la segunda vez que se tomaba una decisión drástica: la primera fue la propia abdicación, en 2014, decidida por Juan Carlos I consciente de que era un lastre que estaba poniendo en peligro el futuro de la institución.