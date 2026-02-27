Confinan a los vecinos del entorno de la refinería de Petronor en Vizcaya por una emisión de benceno

El Gobierno vasco ha aconsejado a los vecinos de Muskiz y parte de los de la localidad de Abanto y Zierbena (Vizcaya) mantener puertas y ventanas cerradas, entre otras medidas preventivas, para reducir la exposición a las elevadas concentraciones de benceno detectadas tras una incidencia registrada en uno de los tanques de gasolina de la refinería de Petronor.

Además, el Ayuntamiento de Muskiz ha aconsejado en las últimas horas que los menores no acudan a los colegios, aunque tanto los centros escolares como los servicios para personas mayores permanecerán abiertos durante este viernes.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno vasco, ha habido una detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en zonas habitadas de Muskiz, "valores significativamente elevados y que requieren que se informe a la población" para que se adopten medidas de carácter preventivo.

Entre las medidas aconsejadas, Salud Pública del Ejecutivo autonómico recomienda a la población permanecer en espacios interiores cerrados cuando sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la realización de actividad física intensa en el exterior.

También se aconseja evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).

Salud Pública recomienda especial precaución en relación a personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, personas mayores y mujeres embarazadas, que deberán evitar la exposición innecesaria al aire exterior mientras dure el episodio.

Asimismo, aconseja a los centros deportivos, educativos y sociosanitarios que suspendan actividades al aire libre y mantener a los menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.

Evaporación de la gasolina de uno de los tanques

La autoridad sanitaria ha explicado que debido a la incidencia registrada en Petronor, parte de la gasolina de uno de los tanques de la refinería se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire.

Los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación y de las medidas correctoras que está aplicando la empresa para resolver la incidencia.

El seguimiento que se lleva a cabo muestra niveles elevados de benceno en zonas habitadas del municipio de Muskiz "con tendencia descendente".

"Esto se puede explicar por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno", según Salud.

Los servicios seguridad, medio ambiente y salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua e informarán a la ciudadanía cuando los niveles de benceno vuelvan a valores habituales y no sea necesario mantener las recomendaciones realizadas.