Caso Púnica
La Audiencia Nacional facilita que el conseguidor de la Púnica evite la entrada en prisión al rebajar su condena por amaños en eficiencia energética
Condenó a la multinacional Cofely y a seis exalcaldes madrileños por adjudicaciones a cambio de sobornos
La Audiencia Nacional ha accedido a aclarar algunos aspectos de la sentencia que dictó el pasado mes de diciembre en relación con una de las piezas de la trama púnica, la que castigó los amaños en contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros que fueron adjudicados a la multinacional francesa Cofely en varios pueblos de Madrid entre 2012 y 2014, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. Una de esas aclaraciones afecta de forma clara al constructor David Marjaliza, considerado "conseguidor" clave de la trama, que ve rebajada su condena desde los 8 a los cinco años de prisión porque inicialmente no se le aplicó bien la atenuante por su "especial contribución al esclarecimiento de los hechos".
Lo relevante de la decisión es que, al aplicar de nuevo esta circunstancia atenuante, ninguna de las condenas por los delitos atribuidos a Marjaliza, que eran los de organización criminal, fraude a la administración pública (en concurso con cohecho, prevaricación y falsedad documental) y blanqueo de capitales superan ahora los dos años de cárcel. Ello facilita que el empresario condenado pueda solicitar la suspensión de su entrada en prisión mientras se solventan los recursos que aún tiene oportunidad de presentar, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Vecinos de Ibiza denuncian el robo de miles de euros con una estafa de falsos alquileres de vivienda
- Esto es lo que cobra un trabajador de Mercadona en Ibiza