Negociaciones
Abascal ordena "avanzar de manera clara" en las negociaciones con PP, pero con "garantías"
EFE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que ha dado instrucciones a sus equipos de "avanzar de manera clara" en las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón, pero ha exigido a los populares "garantías de cumplimiento" de este posible pacto.
"No nos puede ocurrir lo de la pasada legislatura, en la que el PP nos engañó igual que a sus votantes", ha expresado en una intervención ante los medios de información en un acto en Tordesillas (Valladolid) en el día en el que ha dado comienzo la campaña electoral en Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo.
Sobre estos acuerdos, Abascal ha subrayado que él es "el primer convencido" de que PP y Vox deben "construir una alternativa". "Yo si quiero una alternativa, pero esta se construye con confianza y diálogo", ha añadido el líder de Vox.
Arropado por centenares de personas, que le han recibido entre vítores y aplausos, Abascal ha demandado pactar "medida a medida, decreto a decreto y partida a partida" con los populares, al igual que los "plazos y garantías de cumplimiento" de esos acuerdos, si los hubiera.
Preguntado sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que aseguró que PSOE y Vox mantenían acuerdos, Abascal ha recordado que son los populares los que tienen pactos conocidos con el PSOE, como en Bruselas.
"Yo le propongo un pacto al señor Aznar y al señor Feijóo, que se comprometan públicamente a no tener ningún pacto ni contacto con este Gobierno", ha indicado Abascal, que ha añadido: "Si están dispuestos a esto, yo les estrecho la mano al día siguiente".
