Feijóo pide el regreso de Juan Carlos I tras la desclasificación de los papeles del 23F

Alberto Núñez Feijóo cree que sería "deseable" que Juan Carlos I regrese a España después de la desclasificación de los documentos reservados sobre el golpe de Estado del 23F y el papel que jugó el rey emérito durante la asonada. El líder de los populares considera que los archivos que salieron a la luz deberían servir para "reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y que, desde el 2 de agosto de 2020 vive en Emiratos Árabes Unidos por las sospechas de corrupción.

Entre los más de 150 documentos que se liberaron este miércoles, hay varios sobre las actuaciones de Juan Carlos I en la tarde del 23F, nada más conocer que el teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso. Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desclasificado por el Ministerio de Defensa, "a lo largo de las primeras horas y durante toda la noche" el hoy rey emérito respondió numerosas llamadas de "autoridades civiles, instituciones y representaciones políticas y sindicales" a los que "se les tranquiliza y aconseja que mantengan y hagan observar la serenidad y la calma".

Además, cerca las 20:00 horas, el rey ya había decidido dar un discurso en TVE, pero cuando la Zarzuela contactó con la televisión pública, ya pasadas las 20:00, se les comunicó que estaba tomada por los militares. Sobre las 21.30 horas se han ido las fuerzas de Prado del Rey y "se gestiona que TVE envíe un equipo de grabación". El discurso acabó emitiéndose a las 01:12 de la madrugada, cuando rechazó el golpe de Estado.

Apoyándose en todas estas informaciones, Feijóo ha aplaudido que el propio Juan Carlos I "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", pero que "contribuyó a sostener" la democracia española y las libertades "en un momento clave". Así, considera que el rey emérito debería regresar de Abu Dabi y "pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".