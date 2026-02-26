Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

Los documentos incluyen varias alusiones a Fraga en relación a operaciones como la de 'los coroneles'

En un documento encabezado por "militares españoles" se dan unas consignas para actuar después del golpe del 23-F en el que afirman que el primer fallo fue "dejar al Borbón libre" y tratarle como un caballero por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular". Además añaden una serie de recomendaciones para actuar en "acciones sucesivas".

El citado papel está manuscrito y forma parte de los documentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros.

El nombre de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, aparece mencionado en varias ocasiones. Los autores bosquejan el contexto previo al golpe de Estado a partir de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento, un año antes del intento del intento de levantamiento: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares.