Negociación en Aragón
Azcón cree que no habrá un "acuerdo global" con Vox antes de la constitución de las Cortes
El presidente se muestra "optimista" para un pacto con la ultraderecha para la Mesa de las Cortes pero descarta que se pueda llegar en apenas 4 días a un pacto más amplio
Laura Carnicero
El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha descartado que, antes del próximo martes, pueda haber un acuerdo global con Vox para la gobernabilidad en la región. Sin embargo, se ha mostrado “optimista” para llegar con un acuerdo inicial para la Mesa de las Cortes y la conformación del Parlamento el próximo 3 de marzo. Además, el presidente ha celebrado el pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, algo que ha desvinculado de la negociación general. “Son procesos independientes”, ha dicho el presidente en funciones.
Jorge Azcón ha insistido en su voluntad de alcanzar acuerdos “sin ruido, con discreción” y ha declinado la posibilidad de que pueda haber reuniones “como cuando Podemos decía que las retransmitía en streaming: eso es populismo”. Se ha mostrado partidario de comunicar el acuerdo una vez que esté cerrado, y ha declinado valorar que cuestiones hay pendientes o cuál es el debate en torno a las consejerías.
Tampoco ha aclarado si habrá reuniones como la realizada este jueves en Extremadura, y se ha limitado a hacer una llamada al “trabajo” y a la discrecion para alcanzar “el mejor acuerdo para los aragoneses”.
