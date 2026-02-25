Tejero tranquilizó a su mujer en una llamada durante el golpe de Estado: "No va a haber sangre, hija mía"

"No va a haber sangre hija, no te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? Jajaja". En medio de los momentos más tensos del golpe de Estado del 23-F el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero tranquilizó vía telefónica a su mujer Carmen. Fue durante una llamada que mantuvo con el que fue presidente del sindicato vertical, Juan García Carres, cuya transcripción ha sido hoy desclasificada junto a decenas de documentos más.

En la llamada entre el golpista y el único civil condenado por el 23-F ambos comentan lo que se está conociendo através de los medios de comunicación y en un momento dado surge la posibilidad de que Tejero y su mujer intercambien unas palabras.

Tejero: ¿Qué le pasa a mi niña?

García Carres: Nada, que está preocupada, voy a darle la alegría de que estoy hablando contigo... [a continuación, llama a su mujer]... Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Hombre, pues a ver si puedes... (a Tejero) Habla bien fuerte para que te oiga

Después del breve intercambio, García Carres le pide a la mujer de Tejero que se quede en casa: "Mañana todo el mundo en casa y que no salga nadie". De la conversación entre ambos se desprende una enorme tensión. "Va un manifiesto para El Alcázar, se lo hemos dado a Abad para que lo publique porque la radio dice lo que le sale de los huevos", le informa el teniente coronel.

En la llamada García Carres le comunica a Tejero que "un regimiento de Madrid" iba a darle apoyo, pidiéndole que aguantara.

García Carres: Villaviciosa ha salido

Tejero: El que intentó la sedición

G.C.: Villaviciosa y Pavía va a salir, aguanta y que comuniques a la gente todo esto.

T. ¿Pero cómo que aguante? ¿Pero tú te crees que aquí no aguantamos? ¡Leche! ¿Cómo vamos a salir con lo mal que se está fuera de noche con el frío que hace? Pues claro que aguantamos hasta que vengan los regimientos.

G.C.: Aguantad que la victoria es para España

T.: Exacto

G.C. La victoria es para España. Ánimo, ánimo y ánimo. Los hombres de honor sabran responder a todo esto.

T.: Juanillo no me hagas propaganda coño.