Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre café Vista AlegreLimitación entrada vehículosParking en bulevar
instagramlinkedin

Asamblea de Extremadura

Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo

La presidenta de la Junta en funciones presentará el próximo martes por la tarde su programa de gobierno a la Cámara sin tener aún los apoyos garantizados

Si no obtiene mayoría absoluta en la primera votación, habrá que celebrar una segunda 48 horas después en la que será suficiente con una abstención

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura se reunirá este jueves para ordenar el debate de investidura de María Guardiola. La presidenta de la Junta en funciones presentará su programa de gobierno a la Cámara el próximo martes por la tarde, sin tener aún garantizado el apoyo de Vox para asegurarse la reelección. Si como todo parece indicar no obtiene mayoría absoluta en la primera votación, será necesaria una segunda 48 horas después en la que bastará con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

El Estatuto de Autonomía establece un plazo máximo de dos meses desde esa primera votación para que algún candidato obtenga la confianza de la Cámara y pueda ser investido presidente de la Junta. Superado ese límite sin acuerdo, la consecuencia es automática: la Asamblea queda disuelta y la presidenta de la Junta en funciones deberá convocar nuevas elecciones. Ese horizonte sitúa el 4 de mayo como fecha tope para que PP y Vox puedan cerrar un pacto de gobierno en Extremadura y evitar la repetición electoral.

Programa de gobierno

La Junta de Portavoces de este jueves ordenará los tiempos y la estructura de una sesión que, más allá del pulso político, está sujeta a un procedimiento milimetrado recogido en el Reglamento de la Asamblea.

El debate arrancará el martes por la tarde con la intervención sin límite de tiempo de la candidata a la presidencia. Guardiola expondrá su programa de gobierno y solicitará la confianza de la Cámara para ser investida. Después, la Presidencia decretará un receso no inferior a doce horas.

La sesión se reanudará al día siguiente con la intervención de los grupos parlamentarios. El orden no es aleatorio: abrirá el grupo de la oposición con mayor número de diputados (PSOE), continuarán el resto en función de su representación (Vox y Unidas por Extremadura) y cerrará el grupo que ha propuesto a la candidata, en este caso el PP.

Cada grupo dispondrá de un turno inicial de 30 minutos. La candidata podrá responder de forma individual o conjunta, sin límite de tiempo. A continuación se abrirá un turno de fijación de posiciones de 10 minutos para cada grupo, en el mismo orden anterior. El debate lo cerrará la candidata con una intervención final de hasta 20 minutos.

Sumados todos los turnos y la votación, esta segunda jornada puede prolongarse entre cinco y seis horas.

Votación pública

La votación es nominal y pública, por llamamiento, a la hora fijada por la Presidencia de la Cámara. Para resultar elegida en primera votación, la candidata necesita mayoría absoluta.

Si no la alcanza, el Reglamento prevé una segunda votación 48 horas después (en este caso, el viernes). Antes de ese nuevo pronunciamiento, la candidata podrá intervenir durante diez minutos y los grupos durante cinco minutos para fijar posición, con posibilidad de réplica global por otros diez minutos. En esta segunda votación basta la mayoría simple, lo que abre la puerta a la abstención.

Noticias relacionadas

Si tampoco prospera la candidatura, el reloj seguirá corriendo sin posibilidad de reiniciarse: el plazo de dos meses continuará avanzando desde la primera votación. Durante ese tiempo podrán celebrarse sucesivos plenos de investidura, con la misma u otras candidaturas. Si nadie logra la confianza de la Cámara antes del 4 de mayo, la legislatura quedará automáticamente extinguida y Extremadura volverá a las urnas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  3. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  4. Así será el nuevo 'parking' ubicado en una conocida plaza de Ibiza
  5. Una empresa privada gestionará un edificio y 749 plazas de 'parking' durante 40 años en Ibiza
  6. Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas
  7. ¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?
  8. Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

EEUU cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo ante mientras el miedo a una guerra entre ambos países aumenta

El Club Náutico Santa Eulalia recibirá la Medalla de Oro del municipio "por su contribución continuada al fomento del deporte y la promoción de la cultura marítima" en Ibiza

El Club Náutico Santa Eulalia recibirá la Medalla de Oro del municipio "por su contribución continuada al fomento del deporte y la promoción de la cultura marítima" en Ibiza

Tráfico en Ibiza: las señales de 29 km/h de Cala de Bou no eran reglamentarias, según el informe policial

Tráfico en Ibiza: las señales de 29 km/h de Cala de Bou no eran reglamentarias, según el informe policial

Fiestas privadas, de piscina y 'boat parties' en el programa de viaje a Ibiza de miles de Erasmus

Fiestas privadas, de piscina y 'boat parties' en el programa de viaje a Ibiza de miles de Erasmus

El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto "comprometidos" en el ciberataque de enero

El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto "comprometidos" en el ciberataque de enero

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído
Tracking Pixel Contents