La jueza ve "órdenes" sobre el Es-Alert en los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón a Salomé Pradas

Un whatsapp es un mensaje instantáneo a partir de la red social del mismo nombre, una forma de comunicación que utilizaron el día de la dana de Valencia el núcleo duro del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el propio exjefe del Ejecutivo regional y la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, y sobre la que la jueza de la dana ha apoyado una parte importante de su exposición razonada para pedir la investigación de Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En concreto, la instructora de la causa ha puesto en el foco los mensajes que transmitió José Manuel Cuenca, secretario autonómico de Presidencia y jefe de gabinete de Mazón el día de la dana, a Pradas y que para la magistrada vinculan al exjefe del Consell directamente con el retraso del envío del Es-Alert. El más conocido es el de "Salo, de confinar nada", emitido por el propio Cuenca 5 minutos antes de las 20 horas, ante la posibilidad de que la entonces responsable de la gestión de la emergencia decretara una restricción de movilidad.

La jueza instructora cita "un triple motivo" por el que ha de tenerse en cuenta que "existen indicios de una eventual participación del Sr. President de la Generalitat" en el envío del Es-Alert, y por ende, su retraso. Así, en primer lugar está "la condición de Cuenca de Secretario Autonómico, Jefe de Gabinete del Mazón" lo que, añade, "convierte los mensajes no en meras opiniones, o en consejos, sino en órdenes".

Mensajes entre Cuenca y Pradas / Levante-EMV

"El Sr. Cuenca le dice exactamente lo que tiene que ejecutar, le rebate extremos, le indica que solo es competente la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García, nombrada como chica de al lado. Todo ello indicaría una participación en el envío con retraso del mensaje", desarrolla la jueza en este sentido. A ello añade: "La posibilidad de que el President fuera ajeno a las ordenes expresadas por su Jefe de Gabinete resulta ilógico".

"Estrechísima relación"

El segundo motivo está "la estrecha relación personal que une al Sr. Mazón con el Sr. Cuenca, como puso de manifiesto en su declaración, actualmente ostentaría la condición de asesor de la oficina del expresidente de la Generalitat". "En buena lógica, teniendo en cuenta la estrechísima relación que vinculaba al President, su condición de Jefe de Gabinete, hubo de transmitir dicha circunstancia al President", incide la jueza.

Tráfico de las llamadas de Pradas a Mazón y a su núcleo duro durante el 29-O. / Andreu Vicedo

Finalmente, la magistrada indica que la expresión de “De confinar nada, Salo”, "posee un carácter claramente imperativo". "Rechaza frontalmente esa parte del contenido del mensaje", apuntala la magistrada. Para ello, tras desgranar literalmente el intercambio de mensaje entre los dos entonces altos cargos del Consell, indica: "A partir de dicho momento se produce una conversación, que a cualquiera que la lea partiendo de un análisis objetivo ha de entender que se daban órdenes concretas".

A ello agrega que Cuenca se había calificado a sí mismo de periodista y "sin especiales conocimientos jurídicos". Por ello, indica: "Si no tenía conocimientos técnicos lo único que podía era transmitir órdenes". Con todo ello, el objetivo de los mensajes de Cuenca a Pradas tenían "una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior".