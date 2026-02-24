Los tres escenarios judiciales que se abren tras la petición de la jueza de investigar a Mazón

La decisión de la jueza de la dana, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, de elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra Carlos Mazón, lo que supone el primer paso para investigar al expresidente de la Generalitat por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia por la catástrofe de la dana del 29-O que dejó 230 víctimas mortales, abre varios posibles escenarios para el actual diputado autonómico que goza por ello de la condición de aforado.

En un primer escenario puede ocurrir, según explican expertos juristas consultados, que el TSJ vea, como entiende la jueza de Catarroja, indicios de delito pero la ley exige que para ser juzgados estos tienen que ser "reforzados". Si los hay, el alto tribunal valenciano se quedaría la causa completa, es decir, asumiría la instrucción que hay en marcha contra la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y llamaría a declarar a Mazón. Es poco probable que la causa se separe ya que existe una relación muy directa entre los investigados al formar parte del equipo que dirigía la emergencia. Separar la instrucción rompería la continencia de la causa.

El segundo escenario es que el TSJ a la vista de los hechos que atribuye al expresident en su exposición razonada no son constitutivos de delito y que no encuentra causalidad entre lo que hizo Mazón y las muertes que se produjeron el fatídico 29 de octubre de 2024. De ser así, se devolvería la exposición razonada al juzgado de Catarroja para que la titular terminase la instrucción y Mazón quedaría liberado de responder ante la justicia por las muertes.

El tercer escenario es que el TSJ considere que hay indicios, pero no reforzados y que le pida a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que siga con la instrucción, que todavía podría alargarse meses dada la cantidad de testigos que quedan por declarar, y en un momento posterior vuelva a mandar la causa con la instrucción ampliada y completa al TSJ solicitando de nuevo que se investigue a Mazón.

El careo y otras diligencias clave

Otra pregunta que surge tras la petición de investigación a Mazón de la jueza de Catarroja es cuánto puede tardar el alto tribunal en pronunciarse. Lo cierto es que no hay plazos legales establecidos, pero los juristas consultados consideran que "será una cuestión de semanas". No es probable que la decisión se alargue meses, apuntan.

Si finalmente el expresidente Carlos Mazón tuviera que sentarse en el banquillo por los delitos de homicidio imprudente podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, que podrían aumentar por la existencia de notoria gravedad si el número de fallecidos fuera muy elevado.

Mazón "más señalado"

A la pregunta de por qué la jueza de Catarroja ha decidido enviar ahora y no antes o en un momento posterior la causa al TSJ, donde está aforado Mazón, la explicación habría que buscarla, más allá de las presiones que la magistrada ha recibido en este año de instrucción con denuncias y acusaciones por la supuesta participación de su marido y titular de otro juzgado en alguna parte de la instrucción, en las diligencias practicadas de forma reciente en las que Mazón "habría quedado más señalado". Entre estas diligencias, están el careo de Pradas con el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, actual asesor en la oficina del expresident, el acceso a los mensajes de Whatsapp del equipo de Mazón y la exconsellera o la declaración de la periodista que estuvo con Mazón en la comida de cinco horas en el Ventorro el día de la dana, Maribel Vilaplana. La jueza lo plantea ahora porque entiende que ya habria indicios reforzados para investigar el expresident tras más de un año de instrucción judicial.

Si finalmente el TSJ decide investigar a Carlos Mazón tendrá que acreditar el nexo de causalidad entre lo que hizo o dejó de hacer Mazón el día de la dana y las muertes. "La gestión política tuvo claras insuficiencias, pero es complejo demostrar que hubo una actitud delictiva por parte de Mazón", apuntan los juristas consultados por este diario. Habría que probar que sabía todo lo que estaba ocurriendo, como el desbordamiento del Poyo, y a pesar de eso no actuó con la celeridad y diligencia que correspondía. La jueza introduce en este punto otro elemento que puede ser clave en las decisiones judiciales y son las conversaciones de Whatsapp en las que interpreta que Cuenca hablaba por Mazón. Es una interpretación de la jueza que tiene que ser valorada por el TSJ, que deberá determinar si los mensajes del exjefe de gabinete en los que advertía a Pradas "Salo de confinar nada" eran una orden de Mazón o un exceso en la conversación con la exconsellera.

La causa de la dana tiene una particularidad que la hace diferente de otras catástrofes o accidentes graves con un elevado número de víctimas como ocurrió con el accidente del metro de València, la tragedia del camping de Biescas o más recientemente el accidente ferroviario de Adamuz en las que no hay cargos politicos implicados porque la ley no les atribuye expresamente las funciones de supervisión. En el caso de la dana, el plan de emergencias autonómico determina que hay un mando único y quienes son los responsables del mismo y ahí si que podría haber habido intervención del president si se demuestra que intervino en la toma de decisiones como el envío del Es Alert. La jueza de Catarroja recuerda en su exposición razonada que ha pedido a Mazón que comparezca voluntariamente en tres ocasiones en los juzgados para clarificar su intervención sin conseguirlo.