LLAMADA
Feijóo traslada a Marco Rubio que España será "un país fiable" para sus aliados
El presidente 'popular' mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el líder de los 'populares' le trasladó que su propósito en materia de política exterior es que España sea "un país fiable" para sus aliados.
Según ha informado el PP, en el transcurso de la llamada, que se prolongó durante casi media hora, ambos hicieron un repaso de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.
Asimismo, Feijóo le confirmó el compromiso de que su Gobierno tendrá como prioridad el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.
También intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena.
A este respecto, el líder de los populares le agradeció el esfuerzo para avanzar en este propósito que "el PP ha perseguido activamente durante los últimos años".
Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Feijóo expresó a Marco Rubio el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan "una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Inauguración oficial del Parador de Ibiza: el establecimiento abre sus puertas a las primeras visitas
- Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza
- Mira aquí todas las fotos de la inauguración del Parador de Ibiza
- La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN
- Alejandro Ponce, jefe de la Policía de Sant Antoni: «La violencia de género es una lacra social y parece que cada día va a más»
- Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza
- Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel