PP plantea un decálogo para negociar con VOX rechazando "cualquier forma de chantaje parlamentario"

El Partido Popular (PP) plantea a Vox un documento marco en forma de décalogo para guiar las negociaciones con los de Santiago Abascal en Extremadura y en Aragón, y en el resto de comunidades autónomas según se vayan celebrando elecciones. En el texto, los de Alberto Núñez Feijóo fijan los "ámbitos prioritarios de acuerdo", que pasan por las bajadas de impuestos, la defensa de las centrales nucleares y la construcción de vivienda, así como por la lucha contra la inmigración ilegal. El PP rechaza expresamente, en clara advertencia a sus potenciales socios, "cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política" una vez que se hayan alcanzado eventuales acuerdos.

El décalogo de los populares se denomina "documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica", catorce palabras que se antojan demasiadas para un encabezado, pero no para dejar claras las intenciones de quien lo publica y alguna que otra carga de profundidad, incluida la alusión a la estabilidad, frente a un partido como Vox que salió de los gobiernos autonómicos de manera abrupta en 2024, apenas un año después de haberse constituido. También la mención a la "España autonómica", de la que la extrema derecha siempre ha abjurado.

En una breve introducción antes de detallar los diez puntos de marras, los populares dejan claro que ese documento, a partir de ahora, será "único, vinculante, y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad". En el primer punto, casi ritual, el primer partido de la oposición y el que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas asegura que "todo acuerdo exige pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho. Como es obvio, fuera de la legalidad vigente, base de una convivencia sana y segura, no puede materializarse ninguna propuesta".

