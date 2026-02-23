El PP tacha de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23F

El Gobierno ha anunciado que este martes desclasificará todos los documentos relaciones con el golpe de Estado del 23F. 45 años después de que el coronel Antonio Tejero entrara en el Congreso a punta de pistola, el Ejecutivo cree necesario "saldar una deuda histórica". Sin embargo, no lo ven de la misma forma en el PP. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado el anuncio del Gobierno de una nueva "cortina de humo" para opacar las polémicas que le rodean.