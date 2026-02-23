Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. "La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y en Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, para velar por su coherencia", expresó Gamarra. Y casi al mismo tiempo hacía lo propio, también en la comparecencia semanal ordinaria de su partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien explicó: "Vamos a pasar a medidas concretas y detalladas, es lo que va a estar encima de la mesa”.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
- Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
- La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN
- Heridos dos motoristas en un accidente de tráfico en la carretera de Ibiza a Sant Miquel
- Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza
- Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
- El PP calienta motores para lograr «la tercera mayoría» en el Consell de Ibiza
- «Judo de estilo ‘pagès’» en las fiestas de Corona