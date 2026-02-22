Joan Lerma: "No me gusta que los ministros sean líderes regionales del PSOE"

Hace más de 30 años que Joan Lerma (Valencia, 1951) dejó de ser presidente de la Generalitat Valenciana, así que se ha acostumbrado a ser un ciudadano más. Por la calle solo lo conocen los mayores de 40. "Las nuevas generaciones ya no saben quién soy. No he tenido mucha visión pública además estos últimos años", afirma el primer presidente de la Generalitat Valeciana y exministro de Felipe González además de diputado y senador, último cargo público que dejó en 2023, tras una carrera política de medio siglo.

¿Diría que la democracia atraviesa su momento más complicado por la amenaza reaccionaria?

Diría que en España estamos demasiado centrados en la política interna cuando el futuro se está decidiendo en otros ámbitos. Debatimos poco sobre los procesos globales que nos afectarán intensamente, como el rearme de Europa.

¿Es pesimista respecto al futuro? ¿Esa ola es imparable?

Creo que se puede parar, aunque no es fácil revertir lo que está haciendo la presidencia norteamericana.

"En España estamos demasiado centrados en la política local y debatimos poco sobre los procesos globales"

¿Le preocupa la deriva de EE UU?

Es una situación incierta. El presidente actual demostró su talante al seguir insistiendo en que le robaron las elecciones cuando perdió. Debemos luchar por revertir esta situación, pero eso exige debates que aquí no estamos teniendo.

Ahora además Estados Unidos apoya y financia a partidos ultras en Europa.

Históricamente siempre ha habido cierta hostilidad de gobiernos estadounidenses hacia la construcción europea. Ahora, pone por escrito que Europa es un adversario, excluyéndonos de negociaciones clave como los planes de paz en Irán o el apoyo a Gaza. Por no hablar de los juicios sumarísimos que hacen sobre quién es narcotraficante y quién no. O sea, es bastante evidente la ilegalidad manifiesta con la que actúa actualmente EEUU. No estábamos acostumbrados a hablar de imperio desde hace años, pero claramente ahora podemos constatar el afán imperialista del nuevo gobierno de EEUU.

Joan Lerma, el pasado jueves en València. / Fernando Bustamante

¿Votaría a Pedro Sánchez mañana si hubiera elecciones?

Sí. Yo voto fundamentalmente la idea y el proyecto que representa el Partido Socialista. Ser socialista es un compromiso personal con la justicia y la cohesión social, y quien represente ese proyecto tendrá mi apoyo sin dudas.

"El PSOE tiene hoy un régimen presidencialista en un proyecto colectivo y eso genera una confrontación de legitimidades"

¿Existe demasiado personalismo (incluso cesarismo) actualmente en el PSOE?

En el partido hemos seguido una trayectoria clara de dar el voto a la militancia sin filtros. Sin embargo, los órganos de control no se han adaptado a esta nueva situación de elección directa. Tenemos un régimen presidencialista en medio de un proyecto colectivo, y yo creo que hay que darle una pensada a eso.

¿Falta pluralidad y debate en el partido en comparación con los años 80 o 90?

Es diferente. Entonces, aunque había un liderazgo claro, había también una posición más colegiada. Ahora se genera una confrontación de legitimidades que debemos arreglar en el futuro.

"Felipe González tiene derecho a decir lo que quiera, pero antes estas críticas se hacían internamente"

¿Cómo valora la posición actual de Felipe González?

Felipe González tiene derecho a decir lo que quiera y los demás a tomar en consideración sus palabras o no. Me parece normal que en un partido haya libertad de expresión total. No obstante, da la impresión de que antes estas críticas se hacían internamente para ayudar a la dirección y no públicamente, donde la derecha las utiliza contra el partido.

¿Se siente más cerca de Pedro Sánchez o de Felipe?

He crecido en el respeto a la dirección elegida democráticamente tanto si coincides como si no. Para ser eficaz en el partido hay que respetar esas mayorías.

¿Es peor pactar con Bildu que con Vox, como ha dicho Felipe?

Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que ETA dejara de matar y para integrar a todas las fuerzas en la Constitución. Hoy Bildu ha dejado de matar. Puedes no coincidir con sus ideas, pero ya no matan, y eso era lo que pretendíamos. Por el contrario, Vox es un partido antisistema que tiene poco respeto por la Constitución, que es nuestra norma fundamental de convivencia. A Vox hay que aislarlo porque pone en riesgo esa convivencia.

"El PSOE ha llevado mal la confrontación interna, porque no ha buscado lo mejor, sino la mayoría"

¿Qué reflexión interna debe hacer el partido tras tener a dos secretarios de organización acusados de corrupción?

Debe ser una voz de alarma para que no vuelva a suceder. En todo caso, uno era sucesor del otro, formaba parte también del equipo, así que no sé si hablaría de dos. Los momentos de confrontación en las organizaciones son siempre delicados y el PSOE lo ha llevado mal, porque no se resuelven buscando lo mejor, sino buscando lo que te da la mayoría, y eso es un error que pagamos a medio y largo plazo.

¿Esperaba lo de José Luis Ábalos? ¿Lo ha tratado mucho?

Lo conozco muchos años como compañero, pero nunca tuvo grandes responsabilidades en el tiempo que estuve de secretario general. Ábalos no fue lo que fue por mí.

¿Qué opina de Diana Morant en el PSPV y su posición de alineamiento con Sánchez?

No me gusta la idea de que los ministros sean líderes regionales. Tácticamente me parece un error, porque el ciudadano valora mucho el grado de confrontación e independencia de su comunidad frente a Madrid. No me parece un sistema, pero ese sentimiento es el que es desde los orígenes de las autonomías. No obstante, Morant está en una magnífica situación como candidata porque la Comunitat Valenciana necesita modernizar su capacidad productiva y su papel como ministra de Ciencia y Universidades encaja con esta necesidad.

¿Habla con ella a menudo?

No. Hablo en los encuentros colectivos que tenemos.

Joan Lerma. / Fernando Bustamante

A usted le acusaban también de ser sumiso con Ferraz en su tiempo. ¿Cree que debió ser más beligerante?

Esa acusación no tenía razón. No buscaba la confrontación mediática, pero fui duro, especialmente contra la política monetaria española, que sobrevaloraba la moneda y perjudicaba la competitividad de la economía valenciana.

¿Siente que otros socialistas como Pérez Casado o Ciprià Ciscar han acabado como una mejor imagen que la suya, aunque era su gobierno el que financiaba los proyectos que ellos emprendieron?

Creo que todos teníamos una imagen similar. En todo caso, yo sí tenía las encuestas y mi imagen era mejor que la suya en general. Hoy ya todos hemos salido del ranking.

¿Rafael Blasco fue su peor error como presidente?

Fue una situación sobrevenida y creo que la abordé adecuadamente. De hecho, yo había perdido la mayoría absoluta en 1987 y en 1991 la recuperé. Quiere decir que se valoró.

¿Cree que es el momento de que PP y socialistas se entiendan en acuerdos de gobierno para evitar que la extrema derecha gobierne?

Hay muchos temas en que deberían poder entenderse, pero no parece fácil, porque el PP dio por ganadas las elecciones anteriores.

¿No hay que ayudarles a alejarse de Vox en estos momentos?

No sé cómo se les puede ayudar y no pienso que se dejen. Al contrario, siguen llevando mal no haber podido formar gobierno.

"No veo gran diferencia ahora con la etapa de Mazón: no se han reconocido los errores y se ha asumido mucho del ideario de Vox"

¿Ve una Comunitat Valenciana muy diferente después de la dimisión de Carlos Mazón?

No. Muy diferente no lo es. Veo que todavía no se han reconocido los errores y se persigue mantener esa mayoría que ha pasado por asumir una parte muy importante del ideario de Vox.

¿Tardó demasiado Mazón en dimitir?

Debería haber dimitido por iniciativa propia el primer día. El PP nunca cuestiona sus actos tras las catástrofes: no habla con las víctimas y procura sostener todo lo que puede la situación.

"¿El estatuto de los expresidentes? Yo no lo hice, como todo el mundo sabe"

¿Qué opina del estatuto de los expresidentes?

Yo no lo hice, como todo el mundo sabe.

¿Excesivos beneficios para quien ha estado en el poder?

Tras trece años de gobierno quedan cosas pendientes y gente que atender. Es razonable que exista una cierta asistencia.

¿Y un salario?

No es vitalicio. Inicialmente guardaba relación con el tiempo que se había ejercido. Eso lo modificaron posteriormente y creo que no fue una buena modificación.

"Es normal que la gente eche de menos a Puig, pero si hubiera querido quedarse no se habría ido"

¿Ve posible un regreso de Ximo Puig a la primera línea?

Eso solo está en su cabeza. Ha sido un presidente con mucho mérito, especialmente por su gestión de la pandemia, donde fue de los mejores del Estado. Es normal que la gente le eche de menos, pero si hubiera querido quedarse, probablemente no se habría ido.

¿También había interés de Ferraz por renovar dirección, no?

No hubiera sido un obstáculo, me parece a mí.

¿Es imprescindible un nuevo pacto de las izquierdas para aspirar a gobernar?

Nosotros debemos ofrecer un proyecto claro para que la gente sepa qué pasará si el PSOE gana. La fragmentación actual no es irreversible.