Pedro Sánchez y el Gobierno se volcarán en Castilla y León para conseguir "movilizar a los progresistas"

El CIS pronosticó este viernes un empate técnico en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo entre el PP, ligeramente por encima (32,2-34,8%), y el PSOE (31,3-32,5%). Los socialistas consideran que la encuesta con la que arranca la precampaña puede ayudar a la movilización de la izquierda, muy desmovilizada de momento. Además, tanto Pedro Sánchez como sus ministros echarán el resto para que su electorado no se quede en casa.

El presidente del Gobierno arranca la precampaña este domingo en Ponferrada (León) en un acto con el candidato y alcalde de Soria, Carlos Martínez. Además, está previsto que ya en campaña Sánchez visite también Soria, Burgos y Valladolid, como adelantó EL PERIÓDICO. Una presencia mayor (cuatro actos) que la que tuvo en las elecciones de Extremadura o Aragón, comunidades que visitó tres veces antes de las elecciones.

En Ferraz confirman que la presencia de ministros, no solo en mítines, sino también en actos sectoriales para explicar su gestión, va a ser también importante y mayor que la que tuvieron en Aragón. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estuvo el viernes en Segovia arropando a Carlos Martínez, en una jornada sobre autónomos. Y el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tuvo actos el sábado en Valladolid, la ciudad de la que fue alcalde entre 2015 y 2023.

"A los socialistas nos sientan bien las campañas, siempre vamos de menos a más, con lo que empezar con esos números nos da ventaja de partida", aseguran fuentes de la dirección del PSOE. La clave de estas elecciones, como lo será también de las andaluzas, será la movilización. El electorado de Vox ya está movilizado, como confirman fuentes de distintos partidos, mientras el del PSOE no está aún en modo electoral.

El candidato socialista Carlos Martínez y la ex ministra y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en Venta de Baños (Palencia), esta semana. / PSOECYL / Europa Press

Algunos ministros participarán en mítines, como Óscar Puente. Otros lo harán en actos sectoriales con responsables y portavoces de colectivos para explicar la gestión del Ejecutivo, como hizo el viernes ayer la titular de Inclusión y Seguridad Social. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, estuvo el jueves en un acto en Salamanca y el viernes en León.

Carlos Martínez y su equipo quieren hacer una campaña muy regional, centrando el foco en Castilla y León y en la "desastrosa" gestión de la Junta, que es lo que en teoría se juzga el 15 de marzo tras 39 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Popular. Como afirman sus más próximos, esperan que el desgaste del Gobierno de España o "el ruido de los debates políticos nacionales" no enturbie su campaña para conseguir el mejor resultado.

Pero, a la vez, el PSOECyL quiere destacar la "brillante gestión" del Ejecutivo de Sánchez en muchas materias: económica, pensiones, mercado laboral o derechos sociales, entre otras. Para ello, quieren que los máximos responsables del Gobierno visiten varias provincias castellanoleonesas.

Los socialistas ya calculaban antes de la encuesta del CIS que están en empate técnico con el PP, aunque consideran que Vox estará más fuerte de lo que pronostica el Centro de Investigaciones Sociológicas -ya en 2022 tuvo el 17,6% de los votos- y quizá el PP más débil, por el desgaste del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

El candidato no quiso echar las campanas al vuelo al valorar el trabajo del CIS, aseguró que "la encuesta que nos vale es la del 15 de marzo", y sí añadió que este sondeo "confirma que al PP le va mal".

"Hay empate; pinta bien"

Ferraz tiene una gran encuesta realizada en octubre y varios trackings de los últimos días, según ha podido saber este diario, y la tendencia marca que Vox está al alza, el PP a la baja y el PSOE, también tímidamente al alza, con lo que los dos grandes partidos empatan (en las elecciones de 2022, el PP solo sacó al PSOE 16.500 votos en la región y 1,4 puntos). "Hay empate, pinta bien, la cosa está reñida", aseguran a EL PERIÓDICO desde la cúpula socialista, que ven estos comicios mucho mejor que los de Extremadura (donde el PSOE perdió más de 105.000 votos) o Aragón (bajó 38.500).

Varios ministros y dirigentes socialistas esperan que los comicios de Castilla y León sirvan para insuflar oxígeno a unas siglas desgastadas y que en los últimos meses han sufrido los descalabros electorales de Extremadura y Aragón.

De hecho, los socialistas insisten en que su objetivo es ganar en votos al PP, aunque admiten que "gobernar será imposible" porque la suma del PP y Vox alcanza la mayoría absoluta, según todos los sondeos. "Y Feijóo ya ha elegido su socio preferente, la extrema derecha", aseguran desde la dirección. El regidor de Soria -que los últimos dos mandatos lo es por mayoría absoluta- ha ofrecido varias veces a Mañueco un pacto preelectoral para que cualquiera de los dos facilite la investidura del más votado el 15 de marzo. Pero el candidato del PP no ha respondido o lo ha rechazado porque "él prefiere a la extrema derecha", repiten desde el PSOECyL.

Los socialistas críticos de la región no lo tienen claro. Consideran que la división interna del PSOE en varias provincias (especialmente en León, Ávila, Salamanca o Burgos), la desmovilización de los progresistas y "la falta de un proyecto claro" por parte de Carlos Martínez les va a lastrar a la hora de obtener buenos resultados. Además, consideran que el candidato "no está sabiendo centrar la campaña en la región y se está viendo perjudicado por los escándalos que salpican al PSOE y al Gobierno a nivel nacional".

"Encerrado en su equipo"

"En vez de contar con algunos de los activos más importantes del PSOE de Castilla y León, como Virginia Barcones [ex delegada del Gobierno y actual directora general de Protección Civil], ha decidido encerrarse en su equipo y eso no suma", aseveran.

En cuanto a la encuesta del CIS, los críticos consideran que ofrece horquillas "enormes e imposibles": da al PP entre 28 y 38 escaños o al PSOE entre 26 y 35. Y minusvalora a Vox, ya que cunde la impresión de que la formación de Santiago Abascal va a subir en estas elecciones con respecto a 2022 (cuando tuvo un 17,6%). Por el contrario, el instituto público estima que esta vez puede bajar entre uno y dos puntos en intención de voto.