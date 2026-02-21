Secciones

Junqueras anuncia que "no se dan las condiciones" para negociar presupuestos en Cataluña

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este sábado que "no se dan las condiciones para poder iniciar una negociación presupuestaria" en Cataluña "porque el PSOE sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento en el ámbito del IRPF". Más información

