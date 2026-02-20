El TC rechaza el recurso del padre de Noelia con el que pretendía parar su eutanasia, al no apreciar vulneración de derecho fundamental

El Tribunal Constitucional ha rechazado de plano el recurso con el que el padre de Noelia pretendía parar su eutanasia. La Sala Segunda, en sesión extraordinaria y por unanimidad, ha decidido no admitir a trámite la impugnación con la que el hombre pretendía oponerse a la autorización que la Comisión de Garantías y Evaluación había concedido el 18 de julio de 2024 a su hija, de 24 años de edad y que sufre una lesión medular tras un intento de suicidio, de tener una muerte digna. Para la corte de garantías no ha existido violación alguna de derecho fundamental.

Fuentes del TC señalan a EL PERIÓDICO que la Sala Segunda se reúne habitualmente los lunes, pero el recurso del padre, representado por Abogados Cristianos, incluía varias medidas cautelarísimas para intentar la paralización de la eutanasia, que ha llevado a la Sala Segunda a adelantar su reunión. Aunque la decisión sobre la admisión a trámite de la impugnación correspondía a la Sección Cuarta, compuesta por María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo, los tres entendieron que el interés que el asunto despierta en la sociedad hacía necesario que se elevara a la Sala Segunda, compuesta por ellos tres más César Tolosa y Laura Díez Bueso, bajo la presidencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.

El asunto ha sido rápido y no ha deparado ningún tipo de discusión, al entender que durante el proceso se respetaron los derechos fundamentales de Noelia. Incluso, en su caso, sin que hubiera sido necesario, para una mayor garantía, se elevó su petición a la Comisión de Garantías y Evaluación para que prácticamente una veintena de personas se pronunciaran sobre su caso y acabaron aprobando la prestación de la ayuda a morir a través de esta vía.

El Constitucional se ha pronunciado con una rapidez inusitada, porque el Tribunal Supremo inadmitió el recurso del padre el pasado 29 de enero. De ahí que su última oportunidad pasara por el TC, que pretendía revocara el auto de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, que a su vez confirmaba otro del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que avaló la resolución de la Comisión de Garantías y Evaluación que aprobaba la eutanasia de la joven

El padre solicitaba en su recurso de amparo la adopción de medidas cautelarísimas para suspender la prestación reconocida en favor de su hija, al tiempo que impugnaba las resoluciones judiciales que habían considerado acreditados la capacidad de la paciente para decidir, su voluntad de solicitar la prestación y la concurrencia de los requisitos legales para acceder a ella porque padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

En su demanda el recurrente alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la prohibición de arbitrariedad (artículos 24.1 y 9.3 CE) y del derecho a la vida, de la dignidad de la persona y la autonomía (artículos 15 y 10 CE). Seis de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional han coincidido en negar vulneración alguna.

A Europa

Pese a que ni siquiera magistrados de sensibilidad conservadora han apoyado sus pretensiones, Abogados Cristianos ha anunciado que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de revertir la autorización del deseo formulado con Noelia, cuyas capacidad para decidir ha sido acreditada.

En un comunicado el colectivo insiste en que, pese a lo dicho por el tribunal competente, se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva, por lo que acudirá a instancias europeas para solicitar amparo. "No vamos a dejar solos a estos padres. Vamos a seguir luchando hasta el final para defender su derecho a salvar la vida de su hija. Seguimos insistiendo en que antes de acabar con la vida de una persona, al menos se le ponga tratamiento", afirma su presidenta, Polonia Castellanos.