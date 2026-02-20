Seísmo en la Conselleria valenciana de Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está "en estudio" la continuidad de la número 2

Nuevo seísmo en la Conselleria de Emergencias. Uno de los directores generales del departamento que dirige Juan Carlos Valderrama ha presentado este jueves su dimisión. Se trata del que fuera director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, quien ocupaba este cargo desde mayo de 2025 y que la semana pasada declaró como testigo ante el Juzgado de Catarroja por la causa de la dana, una jornada en la que era el máximo responsable de la empresa pública que dirige los bomberos forestales.

Fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior confirman la salida de Quílez, de quien señalan que "ha solicitado su cese" y aseguran que el departamento "está afrontando una renovación de su estructura interna". Es más, los movimientos internos podrían ser de mayor calado y afectar a la actual número dos de la conselleria, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez. Fuentes de la Generalitat precisan que el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, dará las explicaciones de la renuncia y de la situación en la que queda este área en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico que se celebra en Biar.

Quílez es técnico Forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fue el director gerente de la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) de julio de 2024 a mayo de 2025, es decir, estaba al frente de esta entidad pública que dirige los bomberos forestales el día de la dana, lo que le hizo estar en el Cecopi. No obstante, ante la jueza que instruye la causa declaró hace justo una semana que él era un "convidado de piedra" en este órgano.

Acceso a las grabaciones

Asimismo, también admitió que tuvo acceso en marzo de 2025 a los vídeos grabados por una productora de Castelló para la Sgise durante el 29 de octubre y que la Conselleria de Emergencias eludió enviar al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja hasta principios de octubre de 2025. Con el dato añadido de que la persona de la Conselleria de Emergencias que certificó en marzo a la jueza de la dana que no existían vídeos del Cecopi fue la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, casada con Quilez, y quien también podría salir de la conselleria.

El conseller Juan Carlos Valderrama y la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez. / Laura Ballester

De hecho, fuentes de Emergencias indican que la renovación del cargo que ocupa Rodríguez "está en estudio". "Es de sobra conocido que la gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste", justifican fuentes del departamento autonómico que eluden vincular cualquier movimiento a las investigaciones judiciales sobre la dana sino a "una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria".

La cuestión de las imágenes es importante. Quílez era el máximo responsable de la empresa pública para quien la productora de Castelló, Envidea, grabó las imágenes del Cecopi. Pese a que la empresa audiovisual estaba contratada por la Sgise desde el 9 de agosto de 2021 y el servicio se prorroga anualmente por un plazo máximo de cinco años, entre marzo y septiembre de 2025 Emergencias había negado tanto a la jueza como al grupo parlamentario socialista en las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general".

En ese momento ya estaba al frente de la conselleria Valderrama e Irene Rodríguez era su número dos. Estos vídeos trascendieron después de que RTVE emitiera el audio y las imágenes de un vídeo del Cecopi, grabado con el compromiso de distribuirlo como mudo. "Si hay solicitud de la jueza [de la dana] se buscarán estos recursos para ponerlos a disposición" del juzgado de Catarroja, aseguró el conseller de Emergencias el 15 de septiembre.