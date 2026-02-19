Tribunales
El supervisor legal en la conselleria de Pradas confirma que sí se conocía el Es Alert: "Es la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía"
El subsecretario en la Conselleria de Justicia Ricardo García fue consultado por el abogado de la Generalitat sobre la petición de confinamiento a las 20.51 horas y declara que suspendió una reunión en Alicante por la lluvia el 29-O
Laura Ballester
El supervisor legal en la conselleria que dirigía Salomé Pradas el 29-O, Ricardo García, ha declarado ante la jueza de la dana que sí conocía la herramienta del Es Alert y que es "la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía". Ricardo García García, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Autónoma de Madrid y exsubdelegado del Gobierno en Madrid entre 2008 y 2012, con el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido hoy como testigo en la causa de la dana por su condición de subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024. Su declaración trataba de aclarar las llamadas con la Abogacía de la Generalitat el 29 de octubre y las dudas sobre si el es Alert suponía confinar o no.
Debido a su paso por la Subdelegación del Gobierno en Madrid, García ha asegurado que sí conocía la herramienta y que también la explica en las clases a sus alumnos. Por el contrario, la exconsellera Salomé Pradas siempre ha asegurado que desconocía esta herramienta para alertar a la población. Y que supone el eje central en la investigación de la causa de la dana, ya que la magistrada considera que los dos Es Alert enviados el 29-O fueron "tardíos y erróneos".
En su declaración, el exsubsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior también ha confirmado que se ofreció a ayudar a las 15 horas del 29 de octubre, en una llamada que realizó a la jefa de gabinete de Salomé Pradas, pero que su oferta fue rechazada. Entre sus funciones, ha aclarado a preguntas de los abogados de las acusaciones, estaba la posibilidad de movilizar recursos extraordinarios ante una emergencia.
La llamada
Ricargo García García también ha explicado que suspendió esa tarde una reunión en Alicante por la lluvia y que la hizo presencial, aunque tomó esta decisión por no datos internos, si no por la información que se emitió desde Emergencias a la ciudadanía.
También ha negado que informara sobre el confinamiento. "Es muy raro que yo use la palabra confinamiento, prefiere usar las palabras 'limitativas de derechos'". Y ha relatado que la llamada que hizo al abogado de la Generalitat a las 20.51 horas del 29-O fue para "hablar de la viabilidad jurídica de medidas restrictivas de movilidad, seguro", aunque de cara a días posteriores, ya que el segundo Es Alert estaba a punto de enviarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
- Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
- Último parte médico de la víctima de violencia machista en Ibiza: dos operaciones, fracturas faciales y doble neumotórax
- Marga Roig, vecina de Ibiza sobre el Carnaval: 'Se ha perdido la esencia del carnaval ibicenco
- Mira aquí las imágenes del Carnaval de Santa Eulària
- Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato
- La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza
- La rúa de Carnaval de Sant Antoni ya tiene ganadores