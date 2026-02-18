Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Yolanda Díaz cierra filas con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después del caso de presunta agresión sexual del número dos de la Policía Nacional, el Director Adjunto (DAO), José Ángel González, que dimitió tras admitirse a trámite la querella por parte de su expareja. La vicepresidenta segunda y máxima representante de Sumar en el Gobierno ha señalado que el ministro socialista "ha dado explicaciones" y "se ha hecho lo que se tenía que hacer".

En una entrevista en La Sexta, la dirigente pidió que "se aclaren todos los hechos y se abra una investigación sobre lo sucedido", descartando por ahora la petición de explicaciones. "El ministro ha comparecido hoy mismo, ha dado explicaciones", argumentó. Argumentó además que "esta persona no está en su cargo" y avanzó que "todas las acciones que se tengan que hacer, me consta que se van a tomar", defendió Yolanda Díaz, en una defensa cerrada de Grande Marlaska.

En este sentido, sí reivindicó que "tenemos también derecho a saber por la gravedad de los hechos", pero argumentó que "creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer".

La vicepresidenta segunda pasó a cargar contra el PP, que en la sesión de control de este miércoles centró sus críticas en este caso, llegando a pedir dimisiones. "Esto que está haciendo el PP jamás debe hacerse en política", criticó la vicepresidenta segunda, que pasó al ataque y a "reprochar al Partido Popular no solo el caso de Móstoles, sino recuerden ustedes lo que dijo el señor Feijóo, que justificó, pues, el maltrato a una mujer porque el hombre tuvo un divorcio duro".

Así, reclamó al Partido Popular "que deje de jugar con esto", criticando "los golpes al adversario político a través, nada más y nada menos, que de la violencia machista". "Las mujeres no necesitamos esto".