Vox mantiene la presión sobre Guardiola: "Dependerá del PP cómo evolucionen las negociaciones"

Vox mantiene la presión sobre la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y tras la polémica en torno al feminismo sitúa en el tejado del PP la responsabilidad de desbloquear unas negociaciones que, a dos semanas del pleno de investidura, siguen sin avances públicos.

"Vamos a seguir con la mano tendida, pero con la firmeza, la contundencia y la coherencia de nuestros principios", ha afirmado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En declaraciones a los medios este miércoles desde Barcelona, el dirigente ha instado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hablar con la presidenta extremeña para preguntarle "qué es lo que le incomoda del programa" de Vox.

Javier Cintas

Reparto de cargos

Garriga ha asegurado que su partido no ha llegado a la política para "estafar como hace históricamente el PP a los españoles", sino para protagonizar un "cambio real". Así, ha reiterado que cualquier debate debe centrarse en el programa, dejando claro que Vox no participará en "el juego tradicional de los políticos del reparto de cargos como pretende transmitir el PP sobre estas negociaciones".

En la misma línea, el eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha señalado que Génova y el PP extremeño "tienen que aclararse" y decidir "qué es lo que quieren para los extremeños y con Vox", porque, a su juicio, "cada dos horas mantienen una posición distinta".

Garantías de cambio

En declaraciones a los periodistas en Santander, Buxadé ha indicado que, "ante los antecedentes", Vox quiere estar en el Gobierno extremeño para asegurar el cumplimiento de los compromisos que se puedan alcanzar con el PP. Vox aborda la negociación con "tranquilidad, prudencia y criterio claro", sabiendo qué aspectos del programa quiere negociar.

Jorge Buxadé atiende a los medios en Mérida, durante la campaña electoral del 21D. / C. V.

Más sintonía en Aragón

Frente a la situación en Extremadura, Buxadé ha reconocido que en Aragón las negociaciones están siendo "más fluidas". "Yo creo que además todo el mundo lo sabe; se ve en las declaraciones de los líderes del Partido Popular en Aragón, que son mucho más prudentes, más tranquilos", ha afirmado.

En las elecciones aragonesas del 8 de febrero, el PP de Jorge Azcón ha obtenido 26 escaños (dos menos), mientras Vox ha duplicado su representación hasta los 14. El PSOE se ha quedado en 18 (-5), Chunta Aragonesista ha logrado seis, Aragón Existe dos e IU-Sumar uno.

Mirando a Castilla y León

De cara a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, Vox ha mostrado su ambición de seguir creciendo. Buxadé ha asegurado que sería "un sueño" poder doblar representación y alcanzar un 34%, lo que ha considerado un "gran resultado".

Noticias relacionadas

El dirigente ha señalado que la aspiración es consolidar el proyecto de Vox y estar en condiciones de impulsar cambios en gasto público, seguridad, inmigración y sector primario, y ha confiado en que el PP "esta vez no nos engañará, como hizo con el asunto migratorio", en alusión a la ruptura de la coalición en la Junta en julio de 2024.