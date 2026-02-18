El Senado abre un nuevo conflicto institucional con Sánchez por no comparecer por los accidentes ferroviarios

El PP ha hecho uso este martes de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el decimosegundo conflicto de atribuciones de la legislatura. En este caso, los populares han apuntado directamente a Pedro Sánchez por no comparecer ante la Cámara Alta a finales de enero, cuando fue citado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los populares consideran que el presidente del Gobierno se ha declarado en "rebeldía parlamentaria" al evitar el control de la Cámara Alta

"Si el órgano controlado decide cuándo y como puede ser controlado, el sistema deja de ser parlamentario", ha denunciado el portavoz del PP, Antonio Silván, tras recordar que el pasado 29 de enero Sánchez fue citada para comparecer en el pleno e ignoró esta petición. Aquel día solo acudió Óscar Puente a la Cámara Alta para informar sobre el estado del sistema ferroviario. Así, los populares consideran que Sánchez está restringiendo las atribuciones que tiene el Senado para controlar al Gobierno.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha denunciado que esta iniciativa -junto a la reprobación de Isabel Rodríguez y la aprobación de una comisión de investigación sobre el sistema ferroviario- es un "retrato permanente" de la "frustración" del PP. "Son ustedes absolutamente cansinos, da igual de lo que hablemos porque ustedes van a lo suyo: insulto, bulo y confrontación estéril", les ha espetado. Una crítica que han compartido todos los socios, aunque también han afeado que Sánchez lleve sin pisar una sesión de control del Senado desde marzo de 2024.

Los argumentos

En el escrito aprobado este miércoles los populares sostienen que el artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales "controlan la acción del Gobierno" y denuncian que un parlamento que no puede llevar a cabo esta función es "un parlamento anulado". En la misma línea, citan el artículo 110.1 de la Carta Magna que recoge que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno".

A esto, añaden que el reglamento del Senado, en su artículo 182, sostiene que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Senado "a petición propia o por acuerdo en la Junta de Portavoces". "La celebración o no de esta comparecencia del Presidente ante el Pleno no pueda quedar a su libre elección, porque entonces el órgano controlado estaría decidiendo cuándo el órgano controlador le controla", recalcan en el escrito.

Sin embargo, nada más se produjo la petición de comparecencia, los socialistas se escudaron en que la Carta Magna, en su artículo 108, apunta que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política". Así, argumentan que no es el Senado quien elige quién debe dar explicaciones, sino que es el Gobierno quien decide a quien manda a dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Cámara.

Los tiempos

Este es el duodécimo conflicto de atribuciones que activa el PP en el Senado en lo que va de legislatura. Justo este miércoles, el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite tres de ellos: uno contra el Congreso por paralizar en el plazo de enmiendas todas las iniciativas que impulsa el Senado; y otros dos, contra la Cámara Baja y el Gobierno, por haber retirado unas enmiendas de la Ley de Movilidad sin debate previo, pese a que estas no tenían el aval necesario del Ejecutivo.

Ahora, con la aprobación del nuevo conflicto, el Gobierno dispondrá de un mes para responder a la denuncia del Senado. Así, con respuesta o no, al finalizar el mes, la Mesa del Senado podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.