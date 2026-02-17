La UCO detiene al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía y su mujer por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa

Rafael Pineda, su esposa, Olga Pérez, y otras tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil esta mañana en Sevilla, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, durante un operativo de la UCO que investiga la venta de la parcela del Higuerón por parte de Emvisesa a la mujer del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno. Entre los otros tres detenidos está el trabajador de Emvisesa que recibió un pago tras la compraventa de la parcela.

La plaza 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla es quien está llevando el caso. Por el momento se han llevado a cabo estas cinco detenciones, aunque no se descartan más en este operativo, según han confirmado fuentes de la investigación a este periódico.

El último informe conocido de la UCO sobre este caso exponía que Olga Pérez compró los terrenos que tenía arrendados en Pino Montano por 1,7 millones de euros y los vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros. Es decir, ganó 2,2 millones de euros en tan solo unos meses con una parcela que había salido a venta en anteriores ocasiones y siempre había quedado desierta.

Según el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la UCO dijo expresamente que la parcela "estaba secuestrada por esos señores". Pérez arrendó la parcela en 2017 por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida, respectivamente. Esto hizo que saliera varias veces a la venta y la compra quedara desierta. El terreno perdió valor y por eso se tasó en menos de dos millones en última instancia siendo su valor mayor. La compradora vendió los terrenos por 2,2 millones de euros más a los pocos meses.

La UCO apuntó en su anterior informe que la empresa de Pérez repartió los beneficios de la operación entre ella y su marido, sus dos anteriores socios y otras personas. Los agentes del Instituto Armado señalan que entre estas últimas se le envió un pago de 78.000 euros desde la empresa matriz a una empresa del jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa. El trabajador fue despedido por el Ayuntamiento de Sevilla.

