El debate sobre la prohibición del burka y el niqab aterriza en el Congreso tras recorrer varias regiones con suerte dispar

El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.

El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de "retrógrada". Por su parte, Junts no ha revelado su voto, aunque en mayo del pasado se posicionó en contra de estas prendas de vestir aunque votó en contra de una moción de Aliança Catalana (AC) que proponía prohibirlas por considerar que el redactado destilaba odio.

La ley de Vox consta de un artículo único en el que se establece que "queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka". La ley contempla sanciones tanto por la utilización de dichas prendas de vestuario como por la acción de obligar a su uso.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió ayer la proposición de ley que su grupo lleva este martes al Congreso para prohibir el burka y niqab en espacios públicos porque, según ha dicho, no quieren "a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela", y ha propuesto ampliar el veto al velo no integral, el pañuelo o hiyab, en los colegios.

"No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Lo que hagan en sus países nos parecerá una desgracia, pero en España no. Nosotros no queremos que el islamismo se abra paso por las calles de España", ha asegurado Fúster en una rueda de prensa en la sede de su partido.

Además, a su juicio, habría que ampliar la prohibición al velo no integral (hiyab) en los colegios. "Es sentido común. No podemos admitir eso en una aula, por ejemplo. Una niña. ¿Qué espanto es este?", ha planteado.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, al ser preguntada por unas declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en 'OKdiario' --asegurando que ella defiende el "feminismo de verdad" sin "excluir ni demonizar a los hombres"-- y si cree que hay alguna diferencia con Vox en esa materia, Fúnez ha señalado que ella cree en un feminismo "sin etiquetas".

"Y posiblemente, no sé si la señora Guardiola se hacía referencia a ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entienden. Nosotros defendemos ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer, que lucha contra la violencia machista", ha puntualizado.

Propuesta aprobada en el Parlamento balear

El debate sobre la prohibición del burka llegará este martes a la Cámara baja después de que el Parlamento balear aprobara a principios de febrero, con el apoyo de Vox, una proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos en España. La diputada 'popular' Cristina Gil, defendió la propuesta remarcando que "no se puede tolerar que haya mujeres que estén obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza".

Posteriormente, el PP anunció su intención de registrar en el Consell de Menorca, así como en los ayuntamientos de esta isla y de Mallorca su propuesta para pedir la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de España, con el objetivo de trasladar al ámbito municipal la iniciativa y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la prohibición de esta práctica.

La moción recoge expresamente que "los ayuntamientos declaren que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres".

No salió adelante en Asturias, Murcia, Madrid o Cataluña

Mientras, en Asturias, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón no logró sacar adelante la semana pasada, en el Pleno Municipal, una iniciativa encaminada a regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, con prendas como niqab, burka o equivalentes.

Tampoco salió adelante el pasado año una propuesta de Vox para prohibir el velo integral en Murcia. La diputada de Vox, Virginia Martínez, acudió a la Asamblea Regional vestida con un niqab negro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso también se desmarcó en septiembre de 2025 de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos y colegios de la Comunidad de Madrid, aunque en esta ocasión no se refería al velo integral sino al pañuelo islámico.

"Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar del velo de las cabezas. En un país donde cada uno viste como considera libremente. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo van a hacer? ", cuestionó Ayuso entonces. Si bien, diferenció entre las distintas prendas y dijo que el burka o el pasamontañas pueden ser un "problema de seguridad".

Feijóo marcó posición en agosto

En agosto de 2025, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró su apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab pero rechazó que eso deba ocurrir con el velo o hiyab. "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", declaró Feijóo.

En esta línea, la portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó este fin de semana que su partido apoyará que se debata sobre la prohibición del burka en el Parlamento.

El portavoz nacional de Vox ha celebrado que "el PP diga ahora que va a votar que sí" a la proposición de ley pero le ha afeado que "se contradicen" porque, según ha afirmado, "votó en contra" de iniciativas iguales de Vox "en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en La Rioja", y "se abstuvo en Cataluña y en Baleares".

Precisamente, en mayo del año pasado, el Parlamento de Cataluña rechazó instar al Govern a prohibir el uso de cualquier velo islámico, entre ellos el burka, el hiyab, el niqab, el burkini, la 'xaila', el khimar o el chador en espacios o centros de carácter público. Así lo recogía una moción de Aliança Catalana (AC) que no salió adelante con los votos en contra de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP y la abstención de PP y Vox.

Días antes de la votación, la ejecutiva de Junts acordó posicionarse en contra del burka y el nikab, y también en contra del uso de cualquier tipo de velo por parte de menores de 16 años en espacios públicos de formación obligatoria, ya sea en las escuelas como en actividades extraescolares y extradeportivas. Si bien, anunciaron que votarían en contra de la moción de AC por considerar que el redactado destilaba odio y que lo que conseguía era generar "catalanofobia".

El debate salta al plano nacional a menos de tres semanas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y precisamente, el Movimiento Feminista de Madrid ha lanzado ya la convocatoria de su manifestación con el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

En la tradición del Islam se distinguen tres tipos de prendas tradicionales para la mujer: el Hiyab o velo islámico --el pañuelo que solo cubre pelo--; el Niqab, que además de cubrir el pelo, también oculta el rostro dejando solo los ojos al descubierto, y el Burka, que cubre el cuerpo de la mujer desde la cabeza hasta los pies, tapando incluso los ojos, que quedan detrás de una malla.