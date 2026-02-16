El Congreso debate una propuesta de Vox para prohibir velos y burkas en el espacio público

El Congreso de los Diputados debate el martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

Según el texto presentado por Vox, el uso de vestuario como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad". "No se trata de una cuestión de sentimientos religiosos, sino del peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental", aclara el partido de Santiago Abascal, que aboga por defender "los principios que sustentan la cultura y la sociedad españolas".

La norma propone también incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión para quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo. Asimismo, insta a modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contempla la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave. Por último, plantea que la ley de protección de la seguridad ciudadana incluya como infracción leve el uso de nicab o burka.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó el domingo que apoyará la toma en consideración de la norma como muestra de la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con Vox. "El PP y Vox tienen que entenderse", recalcó Muñoz, cuya formación ya anunció en su Congreso Nacional de julio su objetivo de prohibir el uso del burka.

Junts, que el pasado mayo acordó oponerse al velo en las escuelas y al uso del 'burkini' en las piscinas, no ha querido revelar si votará a favor de la propuesta de Vox, aunque en el Parlament votó en contra de una moción similar presentada por Aliança Catalana. La coordinadora nacional de Comuns Candela López ha pedido a Junts que no apoye la "propuesta racista" de Vox, y ha defendido que es necesario respetar al conjunto de la ciudadanía que vive en España porque "cabe todo el mundo".

Por su parte, la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha confirmado que su grupo votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley ya que considera que es una iniciativa "completamente retrógrada", y ha criticado el voto a favor del PP, a quien ha acusado de carecer de rumbo político.