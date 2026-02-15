Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia, los territorios en los que más tirón tiene Rufián

"Idiota". Esta fue la palabra que usó el martes Gabriel Rufián para calificar a aquellos que se postulan a cargo alguno. El portavoz de ERC en el Congreso, que armó un gran revuelo esta semana al insistir en la necesidad de repensar las alianzas en la izquierda, dejó claro que él no tiene la fórmula mágica y que esto no va de nombres. Lo cierto, sin embargo, es que el suyo está sobre la mesa. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cerca de un 7% le prefiere a él como futuro presidente del Gobierno. Muy por debajo de Pedro Sánchez, cierto, pero por encima de Yolanda Díaz.

Desde hace meses, el líder de ERC en la Cámara Baja lleva planteando la necesidad de un frente común entre las izquierdas plurinacionales. El próximo miércoles celebrará un acto con el coportavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, para tratar el tema. Por el momento, la idea, no muy bien vista por la cúpula de su propio partido, ha sido rechazada por la gran mayoría de formaciones, con portavoz más o menos sonoros.

No obstante, según los datos del CIS, esto no ha impedido que Rufián haya mantenido una tendencia ascendente durante los últimos meses, llegando a alcanzar en diciembre un 8,2% entre los preferibles a ocupar la Presidencia del Gobierno. En enero la cifra se ha moderado en el 6,7%. Según este barómetro, donde más tirón tendría el diputado republicano es en las comunidades del norte de España y en los territorios con mayor presencia de catalanoparlantes.

Respaldo nacional

Así, Rufián despunta en Navarra, donde un 18,2% de los encuestados le señalan como su preferido para estar en la Moncloa y le siguen Comunitat Valenciana (12,9%), Galicia (9%), Baleares (9,2%), País Vasco (9%), La Rioja (8,7%) y Catalunya (7%).

El barómetro del CIS, siendo uno de los que tiene una muestra más amplia, realiza cerca de un centenar de encuestas en estas provincias. Sin embargo, los datos son más contundentes en Catalunya, Madrid y Andalucía, donde el sondeo ronda las 600 entrevistas. En la Comunidad de Madrid, Rufián está en el 5,8%, a cinco puntos de Isabel Díaz Ayuso, y en Andalucía cae al 4,9%. A nivel nacional se sitúa como el cuarto más preferido, por detrás de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

La evolución

El nombre de Rufián empezó a aparecer en los barómetros del CIS en febrero de 2025, aunque de manera muy discreta, con un escaso 0,7%. No obstante, rápidamente fue aumentando y en julio, cinco meses después, había ganado dos puntos. Fue en esos momentos cuando Rufián empezó a hablar más claramente de la necesidad de relanzar las alianzas a la izquierda del PSOE para hacer frente al crecimiento de la extrema derecha.

El crecimiento ha sido continuado en los últimos meses. Del 3,3% de septiembre pasó al 5,9% en noviembre y luego a ese 8,2% para acabar el año. El incremento de seis puntos en tan solo un año coincide, prácticamente, con lo que han perdido Sánchez y Díaz por el camino: el presidente del Gobierno se ha dejado 4,3 puntos y la líder de Sumar, 2,2.

Planes a futuro

Está por ver si Rufián sigue ganando enteros como preferible a la Presidencia del Gobierno. Por lo pronto, y más allá del acto previsto para este miércoles, el portavoz de ERC tiene previsto realizar otro encuentro con el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, con el que coincide en muchos de los diagnósticos que lanzan de la tribuna de oradores. No obstante, la portavoz de los abertzales en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, rechazó cualquier tipo de alianzas, asegurando que ellos ya están parando a la ultraderecha en el País Vasco.

"Quien crea que el fascismo se va a frenar en su frontera, se equivoca mucho. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo", le respondió Rufián desde la tribuna. Por el momento, el líder de ERC no ha puesto ninguna propuesta firme sobre la mesa, aunque sí ha dejado claro que debe ser un movimiento impulsado por los partidos independentistas y nacionalistas, que nadie tiene que renunciar a sus siglas y que la autodeterminación es "sagrada".