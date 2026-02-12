El Supremo vuelve a cambiar a última hora el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama con la entrada de Susana Polo

El tribunal que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su entonces asistente Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el pelotazo de las mascarillas ha anunciado un nuevo cambio en la composición del mismo, al dar la entrada de la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro Servet, "que tiene señalados en fechas próximas un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad".

De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

En otra providencia, el tribunal de la causa de las mascarillas ha desestimado la solicitud de la representación de Santos Cerdán de personación en la audiencia preliminar señalada para este jueves.

Por otra parte, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que le reclama que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cuestiones prejudiciales, "si es compatible con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que alude al derecho al juez predeterminado por la ley) que un tribunal supremo nacional mantenga su competencia para juzgar en primera y única instancia a una persona que ha perdido su condición de aforado (Diputado)".