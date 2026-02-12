Sara Fernández

Ayuso justifica la Medalla a EEUU: "No se da a un gobierno, se da a una nación"

De acuerdo con la Ley 2/2024, de 22 de abril, por la que se regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid, la Medalla Internacional es un reconocimiento a "representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea" en visita oficial a la región y se concede "a iniciativa personal del titular de la Presidencia". Se creó en diciembre de 2017, cuando la presidenta madrileña era Cristina Cifuentes, pero no se concedió por primera vez hasta 2020, ya con Isabel Díaz Ayuso en Sol. Entonces fue Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien resultó condecorado