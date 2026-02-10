La Audiencia de Madrid libra a Santos Cerdán de la querella que le atribuía haber mentido en la comisión del caso Koldo del Senado

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la fiscalía y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha rechazado la querella interpuesta por Hazte Oír contra el político navarro por supuestamente mentir en sus respuestas ante la comisión del caso Koldo que se sigue en el Senado, ya que el tribunal no aprecia delito, al considerar que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad en su comparecencia" en la Cámara Alta.

En un auto, los magistrados revocan la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid que el pasado 15 de octubre admitió a trámite la querella del colectivo provida y citó a declarar a Cerdán en calidad de imputado el pasado día 5, comparecencia que finalmente fue aplazada para conocer el criterio de la Audiencia de Madrid que acaba de poner fin al procedimiento.

El tribunal considera que no puede argumentarse que haya mentido ante la Comisión parlamentaria "por el contenido de unas grabaciones que se contienen en el informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre una reunión presencial, que se fecha el 12 de Diciembre de 2023 con Koldo, "en la que hablan del hecho de que el primero estaba siendo investigado por el tema de las mascarillas y que el querellado tenía conocimiento de sus labores de intermediación para conseguir contratos, por el hecho de que se mencione la existencia de tal reunión en tal informe policial y en un artículo periodistico, cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

No son realidad incontestable

Argumenta la resolución que ni la información ni el informe son "una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión parlamentaria y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

La resolución añade que "en relación a las manifestaciones de Santos Cerdan, en la referida Comisión, de no haber visto a Victor Aldama, tampoco puede "servir como referencia para deducir que el querellado faltó sustancialmente a la verdad", porque el informe de la UCO señale que "presuntamente” se hace referencia en el mismo a un desencuentro entre ambos y el exministro José Luis Ábalos, en relación con una supuesta entrega de 15.000 euros al querellado.

La Sala también hace suyos los argumentos de la fiscalía, en los que se remitía a la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 458, en la que se señala que "la persona que testifica en un juicio sabiendo que más adelante será investigada no comete delito de falso testimonio si miente para defenderse de la futura imputación, ya que posee un derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como que la falta de veracidad es una manifestación de su derecho a no incriminarse".