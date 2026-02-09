El PSOE no hace ninguna autocrítica tras su batacazo en Aragón y encumbra a Pilar Alegría como líder regional

El PSOE no ha hecho ninguna autocrítica por su pésimo resultado en las elecciones autonómicas de Aragón tras la Ejecutiva del partido que este lunes ha presidido Pedro Sánchez. La portavoz de la dirección socialista, Montse Mínguez, ha sido preguntada varias veces en rueda de prensa por la responsabilidad del Partido Socialista en su batacazo electoral -los socialistas han perdido casi 40.000 votos, más de cinco puntos porcentuales y cinco escaños-, pero ella ha echado toda la culpa al Partido Popular y al presidente regional, Jorge Azcón, por convocar elecciones de forma anticipada.

Mínguez solo ha reiterado que la candidata, Pilar Alegría, "ha tenido poco tiempo" para hacer campaña, precisamente porque el adelanto electoral en diciembre la cogió todavía sentada en el Consejo de Ministros. Y ha atribuido sus malos resultados a la "campaña de acoso y derribo personal" del PP y de Vox, a los que ha equiparado. Unos ataques a los que ha contestado con "una campaña limpia, propositiva, de la utilidad de la política", ha asegurado.

De hecho, la portavoz socialista ha encumbrado a la exministra portavoz del Gobierno hasta hace dos meses y ha alabado enfáticamente su liderazgo y su capacidad para empezar a construir desde la oposición una alternativa de Gobierno en Aragón, descartando absolutamente su dimisión o relevo, como ya venían avisando desde hace tiempo desde Moncloa y desde Ferraz: "Esto es una carrera de fondo y tenemos a la mejor candidata, que va a construir un proyecto desde la oposición con política útil, propositiva y constructiva".

De hecho, en el PSOE no descartan una repetición electoral en Extremadura o en Aragón en el caso de que PP y Vox -muy enfrentados en Aragón y a nivel nacional- no consiguieran pactar una mayoría de investidura.

El de Aragón ha sido el primer test de la estrategia de Pedro Sánchez de enviar a sus propios ministros como candidatos en las comunidades autónomas y se ha saldado con un sonoro fracaso. Aun así, el PSOE lo atribuye exclusivamente a la falta de tiempo de la candidata para explicar su alternativa y a la campaña de acoso a la que, dicen, se ha tenido que enfrentar. Para acallar a las posibles voces críticas con la estrategia del líder del PSOE, Mínguez ha asegurado que los liderazgos autonómicos del partido "se construyen desde el territorio" y se construyen también "desde el Consejo de Ministros". "Este es un partido que escucha a los territorios y les lleva las mejores cartas y avales que tenemos, como ha demostrado con creces Pilar Alegría", ha añadido.

Montse Mínguez ha bromeado asegurando que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha dado de comer y de beber al gremlin de Vox", en referencia a Santiago Abascal, con lo que "ha conseguido que se multiplique". En su opinión, la estrategia de Feijóo y de Azcón ha "ha sido un auténtico fracaso" porque el barón popular convocó elecciones para depender menos de Vox y ha terminado perdiendo votos y escaños". "El PP es el perdedor político de estos comicios. Cada vez que adelantan elecciones, pierden apoyo y lo gana Vox", ha remachado.

La portavoz socialista ha dado por descartado que el PSOE puede facilitar la investidura de Jorge Azcón para que no dependa de la extrema derecha y lo ha basado en que el presidente aragonés ya rechazó hablar con los socialistas para sacar adelante los presupuestos de esa comunidad y evitar esta convocatoria electoral.